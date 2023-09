La última celebración que María Jiménez quiso compartir: la pedida de mano de su hijo Alejandro

Los últimos años de María Jiménez estuvieron marcados por la enfermedad, pero también por grandes momentos rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. La artista sevillana se marchó de este mundo tras disfrutar de una celebración muy esperada que quiso compartir con todo el público en su documental, María Jiménez: mi mundo es otro, emitido en laSexta. "He vivido mi vida sin pensar en el fin, no sé hasta cuando durarán las fuerzas, pero seguiré luchando. Todo tiene arreglo, menos la muerte. Quiero aprovechar cada momento junto a los míos, de mi hijo, de mis amigos, de mis nietos, disfrutar de todo lo mejor", decía mientras se preparaba para vivir un día mágico, la pedida de mano de su hijo Alejandro y Danae. "Me hace mucha ilusión y a ellos también", añadía. Además, soñaba con acompañar a su hijo al altar. "Hombre, si puedo y estoy, claro. Ahora, si lo dejan para dentro de 20 años no creo", bromeaba.

La entrevista de la cantante se convirtió en una auténtica fiesta y se llenó de invitados. Además de los novios y sus dos hijos, estaba Isabel, hermana de María; Paco Moreno, representante y gran amigo de la artista; el torero Juan José Padilla con su mujer; la cantaora Mari Peña, la bailaora Carmen Ledesma y el bailarín Sergio González, con quien posó en esta foto. Todos ellos estaban emocionados por formar parte de este acontecimiento tan especial. "Honestamente, yo creía que no os ibais a casar nunca", le decía Sergio a Alejandro. "Esto lo hemos organizado todo en un mes, no ha dado lugar a más. Mi suegra y mi padre son los que nos tienen que llevar al altar y no queremos que no sea así porque nosotros estemos dejando pasar el tiempo", explicaba Danae ante sus amigos.

En un momento de la celebración, Alejandro y Danae se acercaron con sus dos hijos en brazos hasta la mesa donde estaba comiendo María y la cantante se mostró muy cariñosa con su nuera. "Mi niña guapa", le decía. Después, el hijo que la artista tuvo con Pepe Sancho, pronunció las siguientes palabras: "Quería daros las gracias y deciros que de alguna manera María, mi madre, nos une a todos indirecta o directamente. Para nosotros es muy importante que mi madre y mi suegro vivan y que puedan llevarnos al altar. Mamá, gracias por estar siempre ahí en los momentos buenos y malos". "Gracias, cielo, siempre va a ser así", respondía la cantante. "Familia, esperamos veros a todos en la boda", exclamaba Alejandro con una inmesa alegría.

María, muy emocionada, brindó por los novios y una vez más hizo gala de su gran sentido del humor. "A ver, señoras, señores. Superar las palabras de Alejandro es muy difícil. Yo amo a mi hijo, lo respeto. Amo a Danea, la respeto y a su familia, y a la mía también, y a todos mis amigos y a todos los que estamos aquí, así que vamos a llevarnos bien, si no ya estais todos en la p+++ calle. Que no tarde mucho la boda, que quiero llegar", pedía a los novios entre risas.

"Tú vas a llegar a esto y a más", le prometía una de sus amigas. "Yo no tengo prisa, ni quien me la meta, la prisa", le respondía con su característica gracia. Sin embargo, el pasado jueves, 7 de septiembre, la cantante fallecía en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla a los 73 años.