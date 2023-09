Cáncer de pulmón, la enfermedad que padeció María Jiménez en los últimos años

La salud de María Jiménez era muy delicada desde hace tiempo, sin embargo, la noticia de su muerte fue una desagradable sorpresa para la mayoría, pues pocos conocían el verdadero estado de la artista. En un principio se dijo que la cantante había fallecido en su casa de Triana, pero sus familiares rápidamente contaron que había sido en el Hospital Infanta Luisa de Sevilla, en el que había ingresado el martes para hacerse una revisión. Su hijo Alejandro no dio más detalles al respecto, tan solo aclaró que su madre había tenido una muerte digna y que no había sufrido. Ahora sabemos que la sevillana padeció cáncer de pulmón en los últimos años, una enfermedad que quiso mantener en secreto para no preocupar más a su público.

- Familiares, amigos y una legión de fans despiden a la inolvidable María Jiménez

Ha sido el programa Más vale tarde, de laSexta, el encargado de desvelar la dura batalla de la artista. El espacio de Iñaki López y Cristina Pardo emitió ayer un adelanto de la serie documental María Jiménez, mi mundo es otro, en el que la cantante explica con total sinceridad la enfermedad que padecía. "Me están dando quimio en pastillas, se me ha caído el pelo, lo que llevo es una peluca. Se me caía el pelo. Y dije ven y córtame el pelo a ras", dice.

En este adelanto se ve a la cantante con la cabeza al descubierto y recordando el momento exacto en el que le comunican que el cáncer había regresado a su vida. "Cuando me dice el médico que tengo cáncer le digo 'pues muy bien, ya se curará, ¿no?' y me dice '¿cómo?' y le digo claro, eso se cura, antiguamente no, pero ahora sí", comenta. Además, demuestra una gran fortaleza y valentía. "Yo no tengo sentido del dolor, entonces no me asusto. Cuando es un dolor desconocido dices 'qué pasa aquí', pero cuando es un dolor normal, ¿para qué te vas a asusta?".

El documental de María Jiménez se grabó hace un año y fue entonces cuando habló de su enfermedad. Pero no ha sido hasta ahora, horas después de su muerte, cuando se han emitido las primeras imágenes. Este sábado se estrenará la serie al completo en Atresplayer PREMIUM y el domingo en laSexta en abierto, a partir de las 21:30 horas. Además de mostrar la huella del cáncer en su piel, la artista hace balance de su vida, marcada por la trágica pérdida de su hija y su tormentosa relación con Pepe Sancho. "Yo de mi vida intento quedarme con lo bueno, por eso digo siempre que la vida son tres días y dos están 'nublaos'. Hay que aprovecharlos sin lamentaciones, disfrutando, sin hacer daño a nadie. Es una forma de ser que yo he tenido toda mi vida, desde que era una niña. Así se nace, no se hace".