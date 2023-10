El desagradable episodio con el que tuvo que lidiar Almudena Cid durante su separación

Almudena Cid ha reconocido que fue "muy duro" gestionar la expectación mediática que suscitó su inesperada separación de Christian Gálvez. La exgimnasta ha recordado en el programa Joaquín, el novato, de Antena 3 los momentos más complicados a los que tuvo que enfrentarse, sobre todo, cada vez que entraba o salía del Teatro Infanta Isabel, de Madrid, en el que interpretaba la obra Una historia de amor. "Un amigo me había dejado un piso al lado del teatro para que yo no cogiera el coche porque estaba teniendo pensamientos muy desafortunados, y me acuerdo que acababa de saltar la noticia y yo llevaba mi gorrito de invierno y la mascarilla y un paparazzi me vio y me empezó a hacer fotos y me dijo: 'Almudena, te puedes quitar la mascarilla'. Y le dije: '¿No es suficiente lo que estás viendo en mis ojos?'", ha contado entre lágrimas.

- Almudena Cid explica el motivo por el que no tuvo hijos con Christian Gálvez

La medallista olímpica, de 43 años, estaba totalmente hundida en aquella época. Su vida se vino abajo de la noche a la mañana y este duro golpe coincidió con un episodio muy desagradable: el acoso que estaba sufriendo. Por eso, cuando vio en la prensa la fachada de su nueva casa, colapsó. "Hacía menos de dos meses que había puesto una orden de alejamiento a un hombre italiano que venía a acosarme a la casa donde yo vivía antes", ha explicado.

- Te mostramos la casa que han compartido Almudena Cid y Christian Gálvez durante una década

Con Christian Gálvez vivía en Boadilla del Monte, en un impresionante chalé de 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, que contaba con sótano, jardín y piscina privada. Y fue allí, según ha revelado ahora, donde tuvo que enfrentarse a este desagradable suceso del que no había hablado hasta ahora.

Almudena reaccionó con "mucha tristeza" ante ciertas situaciones con la prensa y decidió aislarse para recuperarse. "Me protegí, me quedé con muy poquita gente, luego los amigos en un momento así fallan, no hay herramientoas, actuan... si son amigos que merecen la pena igual la vida los vuelve a traer", ha declarado, reconociendo que su separación ha sido "un momento muy fuerte que le ha marcado mucho".

A este episodio de acoso en su vida adulta se suma el bullying que sufrió durante su infancia. La exgimnasta explicó en Espejo Público que apenas podía pasar tiempo con sus compañeras y amigas debido a los rigurosos horarios de entrenamiento. Creo que para un deportista que alcanza la élite, el trayecto es arduo y complicado. En mi caso, lo que me ha traído hasta aquí hoy es el bullying. No afirmo haberlo experimentado personalmente, pero es cierto que cuando destacas desde temprana edad en una disciplina deportiva, te sientes algo distinto al resto en el colegio", confesó. "No asistía a las fiestas de mis compañeras de clase, y cuando conseguía algún éxito, a veces aplaudían en clase y yo prefería no hacerlo, porque eso me distanciaba aún más de mis amigas...", añadió.