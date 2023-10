Lolita cuenta cómo descubrió la infidelidad de uno de sus exmaridos

La vida sentimental de Lolita Flores siempre ha sido objeto de numerosos titulares, no solo por su romance con el torero Paquirri, sino también por sus matrimonios con Guillermo Furiase, padre de sus dos hijos Elena y Guillermo, y Pablo Durán, con el que estuvo cinco años casada. De su pasado amoroso ha hablado durante su participación en el programa de Ana Rosa Quintana TardeAR, en el que ha fichado como colaboradora. La madre de Elena Furiase ha confesado que uno de sus exmaridos le fue infiel y lo descubrió. No pronunció su nombre, pero al referirse a un periodo de hace diez años, todo apunta a que se refiere a su segundo y último marido, el actor cubano Pablo Durán, con el que estuvo casada desde el año 2010 y se divorció en 2015.

"¿Cómo no te he conocido yo hace 10 años?", exclamó Lolita después de conocer que existe un artilugio para destapar infidelidades que se comercializa en La tienda del espía. "Hace 10 años me hubiera venido divinamente", confesó la hija de Lola Flores, dando por sentado que le habría hecho falta durante su segundo matrimonio. "A mí me mosqueaba mucho hace años uno de mis exmaridos, sin ir a la tienda del espía ya lo pillaba yo. Yo veía que venía del gimnasio con la ropa muy mojada, como si la hubiera metido debajo del grifo. Si ha estado jugando al tenis una hora, tanto no puede sudar... Claro que no. Yo creo que la mojaba un poco más de la cuenta", ha contado con humor.

La jueza de Tu cara me suena y el cantante mantuvieron una relación que duró diez años, cinco de ellos como novios y otros cinco como marido y mujer tras su boda celebrada el 14 de mayo de 2010. Lolita y Pablo Durán intentaron salvar su matrimonio a toda costa, pero no pudo ser y sus problemas económicos les separaron definitivamente. Pablo llevaba años sin trabajo y Lolita contrajo numerosas deudas cuando fracasó su proyecto textil y tuvo que vender su casa de Soto de La Moraleja y trasladarse a una vivienda de alquiler en Alcobendas.

Se separaron en enero de 2015 y lo hicieron de mutuo acuerdo, según reveló la revista ¡HOLA!. después de que Lolita anunciara en exclusiva dos meses antes que su matrimonio atravesaba por una grave crisis. Un año después de separarse, Pablo Durán rehacía su vida de un modo vertiginoso con la bailaora Carmen Rivas, con quien tiene un hijo, al que llamaron Rafael.

Diez años antes de su historia de amor con Pablo Durán Lolita se había separado de Guillermo Furiase. No podemos olvidar su boda con el empresario argentino el 25 de agosto de 1983 en Marbella, un gran acontecimiento social para la época al tratarse del enlace de la primera hija de Lola Flores y Antonio González 'El pescaílla'. Una boda que ha pasado a la posteridad por una de las frases más icónicas de Lola Flores, quien, al ver la cantidad de gente que quería presenciar la boda de su hija en el templo, la artista exclamó: "Si me queréis, irse”.

Doce años después de pronunciar el sí, quiero, Lolita y Guillermo Furiase se separaron en 1995 . A pesar de todo, Lolita y el padre de sus hijos han mantenido siempre muy buena relación. De hecho cuando el empresario sufrió un ictus, del que le costó recuperarse, se fuue a avivir a casa de Lolita, entonces casada con Pablo Durán. "Me llevé a Guillermo para mi casa. Vino para dos meses y se quedó tres años", contaba con gracia a la periodista Toñi Moreno en el programa Un año de tu vida.. "Lo hice por mis hijos. A Guillermo no lo podía abandonar. Me ha dado años muy grandes de felicidad. Es carne de mi carne", destacó de su ex, con quien volvió a encontrarse en la boda de su hija Elena Furiase con Gonzalo Sierra.