Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré se vuelven a casar por el rito Masái

Ana Peleteiro y su marido, Benjamin Compaoré, se han vuelto a casar. La pareja que se dio el sí, quiero el pasado mes de septiembre en Galicia después de dos años de relación y una hija en común, Lúa, nacida el 20 de diciembre de 2022, ha decidido volver a contraer matrimonio durante su luna de miel en África. "Nos hemos casado por segunda vez mediante una celebración Masái. Ha sido increíble. Y después nos prepararon una cena romántica muy, muy bonita y especial", cuenta la medallista olímpica que parece estar viviendo un sueño del que no quiere despertarse.

Si para su boda en Galicia eligió un vestido de novia espectacular creado por Lorena Formoso, para su enlace por el rito Masái lució un precioso sari en color azul klein adornado con detalles plateados, ya que el color en las novias es uno de los protagonistas de este tipo de celebraciones, y un collar de cuentas para la ceremonia. En cambio el novio vestía completamente de blanco durante el sí, quiero. Celebrar una boda Masái es una de las cosas más especiales y románticas que puedes hacer durante un viaje a África y la pareja no se lo pensó. En pleno corazón del continente africano, los contrayentes se volvieron a jurar amor eterno en Tanzania.

A continuación brindaron por su amor y degustaron una cena en la que es típico el cordero y el nuevo matrimonio fue bendecido con un poco de leche. Es costumbre que uno de los ancianos de la tribu bendiga a la novia y le desee la mejor de las suertes en su nueva vida como mujer casada. Como broche final, los novios bailan la danza Masái para representar la solidez del matrimonio.

Añade el apellido de su marido a su nombre

La atleta española ha revelado que tras contraer matrimonio con su marido, el deportista francés, ha adoptado el apellido de su marido y lo ha sumado a los suyos propios. En Francia es costumbre cuando una pareja se casa la mujer suele cambiar su apellido y asume el nombre familiar, que suele ser siempre el apellido del hombre. No obstante, como era una costumbre que a ella no le gustaba, desde el inicio de su relación con Benjamin le explicó que, como a él le hacía ilusión, no eliminaría sus apellidos, sino que sumaría el suyo a los que ella tenía. A él le encantó la idea y la respeto en todo momento", cuenta la medallista olímpica, que ahora se ha pasado a llamar Ana Peleteiro-Compaoré Brión.

Poco después de volver a casarse durante su luna de miel, Benjamin le dijo lo orgulloso que estaba de que ella hubiese sumado el nombre de toda su familia y que él también quería añadir el suyo a su nombre para el resto de su vida Benjamin Compaoré Peleteiro. "Os podéis imaginar la ilusión y orgullo que es tener a mi lado un hombre tan respetuoso y feminista. Que rompa las tradiciones de esta forma tan bonita", ha señalado la ganadora de la medalla de bronce en el triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio.