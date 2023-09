Repasamos la bonita historia de amor de Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré que este sábado se dan el 'sí, quiero'

Loading the player...

Este sábado, Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré culminarán su preciosa historia de amor dándose el sí, quiero ante decenas de familiares y amigos, y con una testigo de lo más especial: su hija Lua, que venía al mundo el 20 de diciembre de 2022. Aunque la pareja de atletas comenzaba oficialmente su relación a finales de 2021 fue años atrás cuando saltó la chispa entre ellos. Así lo confesaba la propia Peleteiro: “Me enamoré de ti hace muchos años atrás, pero la vida decidió que no era nuestro momento. 5 años más tarde, lo volví a hacer, pero esta vez de una forma complemente diferente”. Lo suyo ha sido una historia de amor llena de romanticismo que incluye una espectacular pedida de mano ¡que parece sacada de una película! Dale al play y no te pierdas el vídeo.

