Las imágenes de las primeras vacaciones de Ana Peleteiro como mamá y en la cuenta atrás para su boda La atleta anunció que no participaría en el Mundial de Budapest para disfrutar de un merecido descanso con Benjamin Compaoré y su hija Lúa

Ha pasado algo más de una semana desde que Ana Peleteiro anunciara que no participaría en el Mundial de Budapest, que convertirá a la capital húngara en sede del atletismo a partir del 19 de agosto, para disfrutar de sus primeras vacaciones como mamá. Una decisión que tomó tras alzarse con el oro en el Campeonato de España de Atletismo en triple salto con una marca de 14.21: "Por primera vez en mi vida, he escuchado a los que más me quieren y la decisión está tomada. Estoy oficialmente de vacaciones", señaló entonces. Ahora la medallista olímpica se encuentra en su destino estival, en el que está acompañada de su prometido, Benjamin Compaoré, y la hija que tienen en común, Lúa.

La ciudad de Vicenza, perteneciente a la región de Véneto y ubicada al noreste de Italia, ha sido la primera parada elegida por Ana y Benjamin para dar el pistoletazo de salida a su primera escapada veraniega siendo tres. "Primeras vacaciones de verano en familia. Vicenza nos encantó", ha expresado emocionada la atleta gallega en su perfil social, donde ha compartido varias instantáneas de esta primera jornada, en la que tanto ella como su pareja son incapaces de borrar la sonrisa y el gesto de alegría de su rostro.

Visiblemente eufóricos y cómplices, han paseado por las calles de la histórica localidad, popular por la elegancia de las construcciones diseñadas por el arquitecto del siglo XVI Andrea Palladio. El fastuoso portón del Teatro Olímpico, las paredes empedradas de sus calles, los arcos que decoran sus rincones, algunos establecimientos hosteleros y una gran plaza han sido algunas de las localizaciones que han visitado en su rol de turistas. Tras dejarse maravillar por sus encantos, entre los que sobresale la Basílica Palladiana y el Palazzo Chiericati, han puesto rumbo a su siguiente parada: Venecia.

Aunque Ana y Benjamin llevan tres días de vacaciones con su niña, que cumplirá ocho meses de vida el próximo 20 de agosto, este miércoles ha sido el primer día que la gallega ha compartido fotografías de su escapada. En ellas se aprecia, además de la gran conexión y sintonía que tiene la pareja, lo mucho que la deportista disfruta de su faceta de mamá, pues en gran parte de las capturas aparece paseando a su primogénita, que va tumbada en el interior del carrito. Aunque las temperaturas les están respetando y han escapado de la ola de calor que azota España, los rayos de sol son una constante y la bebé va protegida con la capota.

Este viaje, que promete ser un apasionante y romántico recorrido por la tierra de la pasta, la pizza y los gelatos por excelencia, llega en un momento muy dulce para Ana y Benjamin. La dupla de atletas ya ha comenzado la cuenta atrás para su enlace, que tendrá lugar el sábado 23 de septiembre, una ceremonia muy esperada por ellos que tendrá lugar más de un año después de su compromiso en la catedral de Estrasburgo. Los futuros novios, que antes de poner rumbo a Italia celebraron el 36º cumpleaños de Benjamin, ya ultiman detalles para el día más especial de sus vidas y, de hecho, los asistentes ya tienen las invitaciones en sus manos.

Aunque hasta la fecha Ana no ha dado demasiadas pistas del enlace, sí ha revelado que lucirá más de un vestido y que los diseños estarán a cargo de Lorena Formoso. La creativa, que tiene instalado en Madrid su atelier, se caracteriza por propuestas nupciales únicas que huyen de lo convencional y son elaboradas a base de originales tejidos y siluetas contemporáneas, por lo que, con toda seguridad, Ana será una novia diferente y radiante.

