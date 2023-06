Ana Peletiro se confiesa sobre el bullying que sufrió y su adopción

Ana Peleteiro (27 años) fue la protagonista de la última entrega de la primera temporada de El camino a casa, de La Sexta. La deportista recorrió Ribeira (La Coruña), donde volvió a su colegio y a su instituto. Durante el programa, la deportista recordó que había sufrido bullying tras el cambio de un centro educativo a otro. "Yo me defendía en todo momento, pero tuve que pelearme varias veces. Mi padre se pasaba todo el día en jefatura de estudios. Él siempre me decía: 'Tú defiéndete, hija, como si tengo que venir aquí todos los días de la semana'. No me comieron, pero tuve que estar luchando mucho", recordó.

La gallega explicó que en el instituto recibía insultos racistas: "Aquí fue la primera vez en mi vida en la que me empezaron a llamar 'negra de mierda'. Estaba como a la defensiva. Pasé de un colegio en el que estaba yo 'happy flower' a empezar a tener grescas, discusiones...". Admitió que no guardaba buenos recuerdos del lugar: "Pasé malos momentos. Encima, no tenía hermanos mayores que me defendieran".

Ana añadio que para ella: "Negro no es insulto, es el hacerlo de forma despectiva y querer hacerme menos. Yo me defendía, me he peleado mucho, pero tampoco era fácil". También indicó que estaba madurando y que no tenía muchos referentes en aquella época: "Me faltaban puntos de ayuda y de soporte para defenderme mejor".

La joven regresó a un despacho en el que había vivido una gran pelea a puñetazos con otra estudiante: "Me atacó delante de los mayores para dejarme en ridículo. Luego me vino a pedir disculpas y no hubo perdón". Además, admitió que su carácter podría haberla llevado a meterse "en cosas chungas".

El abandono de su madre biológica y su adopción

Ana Peleteiro contó durante el programa los detalles que conoce sobre su nacimiento: "A mí me abandonaron. Lo que yo sé, que es poco, es que mi madre dio a luz y me dejó en menores". Después dijo que siempre ha sabido que era una niña adoptada: "Solo hay que verme, mis padres son blancos y yo soy negra. No había manera de camuflar eso. Yo soy muy curiosa, siempre que pregunté se me habló con naturalidad".

La atleta olímpica anadió que: "Forma parte de mi historia. Si a día de hoy tengo la personalidad que tengo, a lo mejor es por eso, tanto para bien como para mal". Después relató que sus padres llevaban años esperando en el sistema de adopción: "Llamaron a una familia antes que a ellos, pero no me quisieron porque les dijeron que no era blanquita del todo".

Una feliz mamá

Ana Peleteiro no pudo terminar mejor el año pasado, con la llegada de su primera hija Lúa. La atleta, que ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio compartió con sus seguidores la llegada de su primer bebé: "Buenos días. Ayer fue el día más duro y maravilloso de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al cien por cien".