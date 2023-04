Ana Peleteiro muestra cómo ha cambiado su cuerpo desde que fue madre: 'La realidad de mi postparto'

Loading the player...

Han pasado ya tres meses y medio desde que Ana Peleteiro se convirtió en mamá. Su hija Lúa vino al mundo el pasado 20 de diciembre, llenando su vida de felicidad, aunque no todo ha sido un camino de rosas. La atleta ha querido mostrar la "realidad" de su postparto, que no ha sido nada sencillo. Con una serie de fotos y vídeos ha mostrado cómo ha ido cambiando su cuerpo, y en un mensaje ha explicado los sentimientos que ha ido atravesando: "Desde el inicio del embarazo dudé de mi cuerpo, y en el posparto esas dudas aumentaron en un 200%. Estaba todo el rato comparándome con otras chicas, que aparentemente se habían recuperado en un abrir y cerrar de ojos, y no entendía por qué, a pesar de no haber cogido mucho peso y de entrenar tanto durante el embarazo, mi cuerpo no volvía a su sitio con la misma rapidez". Sin embargo, actualmente se siente orgullosa, recuperada y "volviendo a sentirme yo misma, que no la de antes". Dale al play y no te lo pierdas.

