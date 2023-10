Anne Heche aparece en televisión por última vez un año después de su muerte

Anne Heche ha aparecido por última vez en las pantallas de televisión cuando se cumplen trece meses de su fatídica muerte en accidente de tráfico. Antes de perder la vida a los 53 años, la actriz ganadora del Emmy tuvo un papel recurrente como la abogada Corrine Cuthbert en la serie All Rise. Este fin de semana la ficción ha regresado a las pantallas con sus últimos 10 episodios y lo ha querido hacer rindiendo un emotivo homenaje a la fallecida artista. "En memoria de Anne Heche, nuestra amiga y maravillosa artista, te extrañamos", se puede leer en la dedicatoria.

El episodio All Rise con Heche, que se filmó en junio de 2022, ha tardado más de un año en emitirse debido a una pausa prolongada de la serie. El capítulo, titulado Trouble Woman, cuenta con el regreso de la abogada que dio vida Heche. Además de All Rise, la estadounidense también protagonizará de modo póstumo la película independiente Wildfire: The Legend of the Cherokee Ghost Horse, cuyo estreno está previsto para el próximo 2 de noviembre.

-La autopsia de Anne Heche arroja nuevos datos en torno a su trágico fallecimiento

Anne Heche, la estrella de películas como Volcano, Donnie Brasco o Seis días y siete noches, murió en agosto de 2022 después de colisionar su automóvil contra una casa de Los Ángeles. La muerte se consideró un accidente y las causas fueron la inhalación de humo y una fractura de esternón debido a un traumatismo contundente. "Hoy perdimos una luz brillante, un alma amable y alegre, una madre amorosa y una amiga leal", señaló un representante a la revista People a través de un comunicado. "Extrañaremos profundamente a Anne, pero ella sigue viva a través de sus hermosos hijos, su trabajo icónico y su apasionada defensa". La actriz tenía dos hijos Homer, de 21 años, y Atlas, de 14, de dos relaciones distintas con Coleman Laffon y James Tupper. Cada uno quiso rendirle su propio homenaje coincidiendo con la publicación de sus memorias, Call me Anne, siendo el más pequeño el que se refirió a ella como "la persona más brillante que he conocido".

Un año después de su fallecimiento, la relación entre sus hijos parece rota. La repentina muerte de la estrella de Volcano hizo que no tuviera un testamento formal, lo que desató una pelea por la herencia. Su primogénito inició los trámites necesarios para que el Tribunal Supremo de Los Ángeles le nombrase como administrador de todos los bienes de su progenitora, como así ha sido, una decisión que enfadó al menor Atlas y a su padre James Tupper, con quien Heche salió de 2007 a 2018, porque el mayor nunca se preocupó de su hermano menor ni incluso después de la muerte de su madre. Pese a todo, se pusieron de acuerdo para enterrar a su madre nueve meses después de su muerte en el Hollywood Forever Cemetery de los Ángeles, coincidiendo con el Día de la Madre en Estados Unidos. Una fecha llena de significado porque sus hijos eran los pilares fundamentales de su vida y su mayor legado.