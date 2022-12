La autopsia de Anne Heche arroja nuevos datos en torno a su trágico fallecimiento

Cuatro meses después del inesperado fallecimiento de Anne Heche, que sufrió un trágico accidente mientras conducía en Los Ángeles en el que acabó chocando contra una vivienda privada, ha salido a la luz su autopsia. Los informes han dictaminado que la actriz de 53 años no había consumido ningún tipo de sustancia estupefaciente ni había bebido alcohol justo antes del impacto, a pesar de que en un primer momento los estudios preliminares sí se hallaron restos de drogas en su cuerpo. Así, el análisis ha revelado que la intérprete de Seis días y siete noches murió por las quemaduras que le provocó el aparatoso incendio en el que quedó atrapada durante treinta minutos, tal y como ha confirmado Sarah Ardalani, portavoz del forense a la revista People, donde se ha publicado el comunicado.

"El análisis de sangre hecho cuando ingresó en el hospital mostró la presencia de benzoilecgonina, el metabolito inactivo de la cocaína, lo que significa que la había consumido en el pasado, pero no en el momento del accidente", ha explicado el forense, que además ha asegurado que también se descartaban por completo el consumo de alcohol por parte de la actriz. "No había pruebas de sustancias ilegales en el momento del accidente", ha afirmado al citado medio, en el que también han comentado que el informe indica que finalmente las quemaduras de Anne fueron tan graves que provocaron que su cuerpo no pudiera absorber el oxígeno de manera efectiva, lo que condujo a una lesión cerebral, la causa final de su fallecimiento.

Los análisis solo han dictaminado que había restos de fentanilo (un medicamiento para el dolor intenso, especialmente después de una operación y en las etapas avanzadas del cáncer) y cannabis, aunque la primera de estas sustancias se le había recetado tras una visita al hospital y los niveles de la segunda eran bajos, por lo que concluirían que eran de "un uso anterior pero no en el momento de la lesión", han asegurado en The Rolling Stone. "Se ha dictaminado que la fractura de esternón provocó problemas cuando estaba en su vehículo, lo que complicó aún más la oxigenación y contribuyó significativamente a su fallecimiento", han añadido los especialistas.

"Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso. Además de tener un extraordinario talento, ha difundido la bondad y la alegría como el gran trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y muy extrañada por su luz", escibribieron sus familiares para despedirse de la actriz.