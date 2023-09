Gisele Bündchen ahonda en los problemas de salud mental que tuvo en el mejor momento de su carrera: 'Estaba en un túnel'

Más de dos décadas desplegando su talento y belleza sobre las pasarelas y una trayectoria impecable hicieron de ella una las modelos más cotizadas, valoradas y admiradas del planeta, pero detrás del icono mundial que fue y es a día de hoy Gisele Bündchen en la industria de la moda no solo hay alegrías. A lo largo del tiempo, en el que llegó a cosechar históricos éxitos en el plano económico, se consagró como un referente para sus compañeras de profesión y exploró su faceta interpretativa, la reconocida maniquí ha atravesado también momentos difíciles. A punto de cumplirse un año desde que formalizara su divorcio con Tom Brady después de trece años de matrimonio y dos hijos en común, la brasileña se ha sincerado sobre otro aspecto de su vida personal que le dejó huella cuando se encontraba el mejor momento de su carrera: sus problemas de salud mental.

Pensó "por un segundo" en quitarse la vida

Acercando a sus admiradores su imagen más cercana, natural y transparente, Gisele ha relatado las consecuencias que el elevado nivel de exigencia y estrés de su profesión generó en ella a nivel emocional y en su salud. Una situación que le ocasionó severos ataques de ansiedad y de pánico y que derivó en desgarradores pensamientos, de entre los que ha destacado la idea de acabar con su vida. "¿Sabes? Estaba en un túnel. No podía respirar. Y luego comencé a estar en los estudios y me sentí como asfixiada", ha explicado en una desgarradora entrevista que ha concedido al programa CBS News Sunday Morning, en la que se ha sentado frente al periodista Lee Cowan para abordar esta cuestión como nunca antes lo había hecho.

De forma paralela a su fama, la top model, que a sus 43 años es todo un referente healthy, comenzó a adentrarse en una oscura espiral de la que ahora ha hablado sin filtros con la intención de crear conciencia sobre los peligros de introducirse en ella. Superada por situaciones límite y con verdadero pavor por no estar a la altura de lo que se esperaba de ella, llegó a plantearse el suicidio. "Vivía en un noveno piso y tenía que subir las escaleras porque tenía miedo de quedarme atrapada en el ascensor y estar hiperventilando", ha confesado a su interlocutor mirándole a los ojos: "¿De verdad pensaste en saltar?", le ha preguntado el presentador, a lo que ella ha replicado "Sí, por un segundo".

La faceta más natural y liberadora de la modelo

Completamente rota y emocionada, la exmujer de Tom Brady, que desea mostrar al mundo su faceta más alejada de la perfección a la que siempre ha estado asociada y liberarse "sin interpretar un personaje", ha rememorado las dificultades que tenía para coger aire incluso en espacios abiertos, algo que no le permitía hacer vida normal. "¿Sabes cuando no puedes respirar incluso cuando las ventanas están abiertas? Sientes que no quieres vivir así, ¿sabes a qué me refiero?", ha apostillado.

Esta no es la primera ocasión en que la madre de Benjamin Rein y Vivian Lake habla sobre sus problemas de salud mental, pues ya lo hizo con motivo del lanzamiento de su libro Lessons: My Path to a Meaningful Life hace cinco años. En esa obra, que vio la luz en octubre de 2018, se abrió en canal para compartir anécdotas personales, ideas y lecciones que hicieron de ella la persona que es hoy en día, "una mujer cuya vida privada contrasta dramáticamente con su imagen pública": "Un viaje que lleva a los lectores desde su infancia, que pasó descalza en un pequeño pueblo de Brasil, hasta una vida internacional, una exitosa carrera, su maternidad y su matrimonio con Tom Brady", reza el prólogo del ejemplar.

Una nueva etapa en un nuevo hogar

Fue justo cuatro años más tarde cuando su vida conyugal con la estrella de fútbol americano se rompió, separación tras la que ha adquirido un espectacular rancho en Florida valorado en ocho millones y medio de euros. La propiedad, que cuenta con nueve habitaciones con sus respectivos nueve baños y una parcela de más de 30.000 metros cuadrados, está ubicada muy cerca de un terreno que también ha adquirido su exmarido, quien pretende construirse allí una vivienda; todo, para que los benjamines de la casa, que son su prioridad, estén cerca de sus padres.

