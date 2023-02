La reacción de Gisele Bündchen a la retirada de su exmarido, Tom Brady

Horas después del estreno en Los Ángeles de su película 80 por Brady rodeado de grandes y veteranas actrices de Hollywood Tom Brady anunció su retirada. Su exmujer, Gisele Bündchen, la que tanto había deseado que esto ocurriese durante su matrimonio, ha reaccionado a la decisión que ha tomado su exmarido. La modelo brasileña ha querido enviar un cariñoso mensaje en el que deja de manifiesto que, a pesar de que las cosas entre ellos no funcionaron, solo le desea lo mejor al padre de sus dos hijos.

El quarterback anunció su adiós a través de un mensaje directo a sus seguidores: "Buenos días. Iré al grano: me retiro para siempre", comenzó. "Sé que el proceso durante el año pasado fue algo grande. Así que cuando me levanté esta mañana, sólo quise grabar esto y hacérselos saber", continuó. "Muchas gracias a todos por apoyarme, a mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis rivales, podría seguir eternamente, hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Os amo", concluyó el deportista que ha ganado siete Super Bowl y se despide siendo uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL. Del mismo modo ha querido dar las gracias a todos los que le han acompañado en los 23 años que ha durado su carrera deportiva.

Su retirada se produce un año después de que hiciera un anuncio similar y regresara al campo un mes despues para jugar una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers.

La reacción de Gisele Bundchen no se ha hecho esperar “Te deseo solo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió la modelo junto a un emoji de unas manos en posición de oración. Durante los 13 años que duró su historia de amor -se casaron en 2009 y tuvieron dos hijos, Benjamin de 13 años y Vivian, de 10- lograron solventar varias crisis matrimoniales. La estrella del fútbol americano confesó que su mujer llegó a decirle en 2018 antes de retirarse por primera vez que no "estaba satisfecha" con el rumbo que había tomado su matrimonio. El deportista le pidió a la top model que le dejara centrarse en sus proyectos empresariales y en sus entrenamientos, y Gisele le respondió con una carta en la que se planteaba muchas preguntas: "¿Y cuándo vas a hacer cosas en casa?, ¿cuándo vas a llevar a los niños al colegio?’.... Eso también formaba parte de nuestro matrimonio. Esa conversación con su esposa le hizo reflexionar y asegura que a día de hoy guarda esa carta "porque me recuerda que las cosas cambian y evolucionan con el paso del tiempo. Es muy fácil que los hombres se centren en sus carreras, pero es importante tomar decisiones familiares". Fue entonces cuando la pareja decidió acudir a terapia y con el tiempo parecía que habían lograron solucionar esas diferencias, aunque solo momentaneamente.

Un año después la pareja decidió de una vez poner punto y final a su relación. Cada uno dio por confirmada su separación en octubre con sendos mensajes compartidos en sus cuentas. "Con mucha gratitud por el tiempo juntos, Tom y yo hemos concluido amigablemente nuestro divorcio”, comienza el mensaje. “Mi prioridad siempre ha sido y lo seguirá siendo nuestros hijos a los cuales amo con todo mi corazón. Seguiremos compartiendo la crianza de ellos para darles amor, cuidados y la atención que ellos merecen”, indicó la modelo, dejando claro que para ambos no habría nada más importante que el bienestar de sus hijos. "La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos distanciado y aunque es, por supuesto, difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo deseo lo mejor para Tom siempre".

