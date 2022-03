Diez años después, Gisele Bündchen descubre el último detalle revelador de su vestido de novia

Gisele Bündchen y Tom Brady desvelaron el secreto mejor guardado de su boda 9 años después. La top internacional y el deportista regalaron a sus seguidores de Instagram dos imágenes en las que se descubría el misterioso vestido de novia de la modelo con motivo de su 9º aniversario. Un año más tarde, en plena celebración de su década de amor, la pareja vuelve a conmemorar en las redes sociales esta fecha tan especial, mostrando a sus fans de todo el mundo otras dos fotos inéditas de esta fecha tan especial. Si en 2018 pudimos intuir el corte del vestido, este año el ex-angel de Victoria´s Secret revela los secretos de su velo que, casualmente, coincide con el diseño que más les gusta a las mujeres italianas.

VER GALERÍA

Han sido dos años consecutivos en los que la pareja muestra imágenes de la boda que con tanto recelo parecían guardar para el álbum familiar. "No puedo creer que hayan pasado 10 años desde que decidimos caminar juntos en la vida. ¡Y qué increíbles 10 años hemos tenido! No hay nada que quiera más que a ti y a nuestra familia. Gracias por estar en junto a mí en este viaje y por hacerlo tan especial. Que sigamos creciendo juntos, caminando juntos y apoyándonos y queriéndonos el uno al otro por mucho muchos años más. Te amo tanto". Las palabras de gratitud de la brasileña hacia su esposo lo dicen todo. Junto a este emotivo pie de foto, la modelo desvela una foto en primer plano en uno de los momentos de la ceremonia. En ella, se cogen de la mano y se miran a los ojos, lo que hace intuir que se trataba del instante en que pronunciaron el 'sí quiero' con el que sellaron su amor para siempre.

Además, podemos observar por primera vez detalles reveladores de su estilismo nupcial. La modelo confió en ese escote bustier de plena actualidad y que tanto está dando que hablar 10 años después. Fue una creación confeccionada en encaje y firmada por Dolce & Gabbana. Su corpiño lencero iba acompañado de un corte sirena y rematado en una gran cola. Como colofón, un velo asimétrico de encaje festoneado, corto por delante y más largo por detrás, que parecía sujeto a una diadema de flores blancas. Este accesorio llevado de la forma más tradicional suele ser siempre largo y oculta el rostro de la novia en su entrada en la Iglesia. En versión más corta, suele caracterizar a las novias mediterráneas o a aquellas moldeadas por diseñadores italianos como Valentino, o Domenico Dolce y Steffano Gabbana. Como curiosidad, cabe destacar el caso de Bee Shaffer, la hija de Anna Wintour, que se casó con Franceszo Carrozzini en una boda a la italiana, confiando también en esta pareja de prestigiosos modistos. En esta ocasión, también idearon un velo corto de encaje festoneado que causó sensación en la industria nupcial.

VER GALERÍA

Por su parte, el quarterback de los New England Patriots ha deleitado con una imagen en primerísimo plano de la pareja de recién casados fundidos en un beso, bajo la que ha querido dedicar al amor de su vida unas bonitas palabras. "Hace diez años, no me daba cuenta de cuánto podría quereros a ti y a la familia que hemos creado juntos. Mi corazón está lleno y estoy agradecido. Sé que nuestro viaje no ha sido fácil, pero hemos superado los desafíos haciendo que nuestro vínculo sea más fuerte y nuestro amor más profundo. Gracias por quererme, apoyar mis sueños y por alimentar a nuestra familia como tú solo sabes. Eres mi roca, mi amor y mi luz. Te quiero a ti y a nuestra familia". La pareja son padres de tres hijos, Benjamin, Vivian Lake y John Edwards, este último fruto de una anterior relación del futbolista.