Gisele Bündchen habla sobre su ruptura con Tom Brady y su relación actual: 'Somos un equipo y eso es hermoso'

Desde que se formalizara el divorcio entre Gisele Bündchen y Tom Brady después de 13 años como marido y mujer y con 2 hijos en común el pasado mes de octubre, las vidas de la supermodelo y la estrella de fútbol americano han dado un giro total. Mientras ella ha estado muy volcada en su familia y a inicios de este 2023 regresaba al mundo de la moda con una campaña para Louis Vuitton, él ha anunciado su retirada definitiva del terreno de juego. Ahora, con un nuevo capítulo iniciado en la vida de ambos, la brasileña ha hablado por primera vez sobre los motivos de su ruptura.

VER GALERÍA

Gisele ha querido zanjar los rumores que apuntaban a que el detonante que hizo que su matrimonio terminara tenía que ver con la decisión de Brady de regresar al campo después de comunicar que colgaba las botas en febrero del pasado año, aquella sonada marcha atrás. Tener que escuchar ese tipo de comentarios fue especialmente doloroso y "muy hiriente" para ella, según ha expresado en una entrevista ofrecida a la revista Vanity Fair en la que ha abierto su corazón, pues su unión en ningún caso se podría haber quebrado de la noche a la mañana y por una única razón. "Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande", ha remarcado.

Tal y como ha confesado la maniquí, su único deseo siempre ha sido que el exquarterback de la NFL, de 45 años, fuera feliz y que cosechara los máximos éxitos posibles, tanto en lo personal como en su faceta profesional: "Me convirtieron en alguien en contra del fútbol", ha reflexionado, al tiempo que ha asegurado que prácticamente todo lo que se dijo tras su separación no coincidía con la realidad de lo ocurrido. La clave de que la pareja, que aparentaba ser una de las más consolidadas y felices del panorama social, decidiera emprender caminos por separado estuvo en que, a diferencia de sus inicios, empezaron a tener metas distintas.

Gisele Bündchen desconecta junto a su instructor de defensa personal en Costa Rica tras su separación

VER GALERÍA

Gisele, que en julio soplará las velas de su 43 cumpleaños previsiblemente instalada en el domicilio que ha elegido en Miami, ha revelado que tanto ella como el padre de sus dos niños, Benjamin Rein, de 13 años, y Vivian Lake, de 10, tuvieron que dar un paso adelante y afrontar el momento por el que pasaba su historia de amor a pesar de seguir queriéndose. "Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y tuvimos que tomar una decisión", ha apuntado a la citada publicación.

Para la que fuera la modelo mejor pagada del mundo durante 14 años consecutivos lo fundamental es mantener el equilibrio en la vida. Esa es la máxima que se aplica hoy en día y por la que, aunque su historia no ha podido continuar en el plano romántico y han atravesado algunos altibajos y un proceso de luto, los dos tienen claro que su rol como padres es prioritario. "No estamos jugando uno contra el otro, somos un equipo, y eso es hermoso. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó cada parte", ha agregado. Un equipo al que se une John Edward Thomas, el hijo de 15 años que Tom tuvo con la actriz Bridget Moynahan, de 51 años, con la que Gisele también tiene una relación estupenda.

VER GALERÍA

Los entrenamientos favoritos de Gisele Bündchen, Cristina Pedroche y otras 'celebrities'

¡Menuda fiesta! Gisele Bündchen disfruta por todo lo alto del Carnaval de Río de Janeiro