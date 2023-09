Gisele Bündchen explica cómo (y por qué) transformó su vida y se convirtió en referente 'healthy'

Gisele Bündchen ha vuelto al ruedo por todo lo alto, pero no nos referimos a desfilar sobre las tarimas internacionales como hizo durante casi dos décadas. El mes de septiembre lo ha comenzado aliándose con una compañía de belleza con la que comparte los valores principales de la naturaleza, el amor por las plantas y el estilo slow life. Durante su presentación oficial que tuvo lugar hace unos días en Nueva York, ha explicado el cambio de vida que hizo para superar los problemas que sufrió en el momento más álgido de su carrera.

Hace unos días explicaba por qué no le gusta llevar tacones y la única razón por las que se sube a ellos; y ahora en la cita con la marca con la que trabaja, Gaia Herbs, nos sorprende con un secreto que ha marcado el rumbo de su vida. El tiempo es la voz de la experiencia, por eso hoy la que está considerada como una de las modelos mejores pagadas del mundo se ha convertido en todo un referente a seguir en cuanto a un estilo de vida saludable donde el deporte y la meditación forma parte de su día. "Cuando eres joven crees que nada puede afectarte, pero al final tu cuerpo te lo hace saber. Tuve graves ataques de pánico y depresión", confiesa.

Entre las fiestas exclusivas a las que acudía cuando se inició en el mundo del modelaje y los desfiles de renombre que encabezaba, era complicado mantener alejado el consumo del alcohol y el tabaco, grandes enemigos de la salud que pasaban a ser el plato principal entre las tops models. "Tuve que reemplazar todos esos hábitos que me estaban matando por hábitos que me dieron una nueva vida. En lugar de despertarme con dos cigarrillos y un frappuccino de moca con nata, me despertaba, salía a correr y regresaba y hacía una hora de ejercicios de respiración y yoga". Y sigue diciendo: "Dejar de beber ha sido como renacer. Me ha costado, porque somos animales de costumbres, pero mi vida ha cambiado por completo".

Hace un par de años que dejó atrás las bebidas alcohólicas, pero el yoga sí que es imprescindible en su rutina desde hace mucho tiempo. "Medito y hago ejercicio todos los días, llevo 20 años así, me levanto a las cinco de la mañana. Estoy muy agradecida de tener este cuerpo, de verdad que lo estoy. Ahora lo he aprendido, porque no era tan bueno cuando tenía 20 años o cuando era adolescente... Me he dado cuenta que mi cuerpo es mi templo, y realmente quiero disfrutarlo". Razón por la que es tan importante cuidarse, no solo por fuera, también por dentro, y Gisele es el mejor ejemplo de superación y belleza en el que inspirarse.