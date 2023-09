Gisele Bündchen confiesa que no le gustan los tacones y solo los lleva por esta razón

Conocida por haber sido la modelo mejor pagada del mundo tras sus incontables desfiles y posados alrededor del globo terráqueo subida a los tacones de aguja, hemos descubierto que Gisele Bündchen no es tan fan de este calzado como pensábamos. El mítico calzado que forma parte del pack de cualquier modelo, ya sea que luzcas un traje de gala de Alta Costura o lencería, ahí estaban los centímetros de altura bajo los talones elevando aún más sus esbeltas figuras. Y esta semana comienza New York Fashion Week, razón por la que la brasileña se ha dejado ver por sus calles luciendo un peculiar look.

- Gisele Bündchen cambia su tatuaje más icónico en medio de los rumores de divorcio

De camino a una cena privada en la Gran Manzana, tan solo ha necesitado una chaqueta denim oversize con cinturón en la zona inferior que ha utilizado como si fuera un minivestido y unos zuecos de madera y piel con tachuelas para demostrar que sigue siendo todo un referente en cuestión de moda. Y aunque la veamos estrenar este modelo tan en tendencia a sus pies, en realidad, no son para nada sus favoritos... Así lo ha desvelado, con una inesperada confesión que nos ha dejado sin palabras. ¡Sigue leyendo para descubrirla!

- 'Se parece más a ti que tú misma': la hija de Gisele Bündchen, un clon de la modelo

Y la razón es...

"En general, me gusta la comodidad. Para mí, la ropa, si no es cómoda, no forma parte de mi armario. No me pondré algo sólo porque esté de moda. Nunca. Y no me encantan los tacones. Me pongo tacones si estoy trabajando, pero para mi vida personal, llevo chanclas y zapatillas y sandalias planas" se sincera la que ha podido lucir todo tipo de zapatos a lo largo de su carrera profesional desde finales de los años noventa hasta que se retiró oficialmente en 2015. Y sigue diciendo "¡No me gustan los tacones! Aunque hace que tus piernas se vean mejor si tienes que salir o algo así, haré el sacrificio por las piernas. Pero eso es todo" asegura.

- Más de 20 años después, Kendall Jenner recupera el vestido italiano más futurista de Gisele Bündchen

La que ha formado parte del exclusivo club de los míticos ángeles de Victoria's Secret y se ha subido a los tacones infinidad de veces, ahora prefiere ir cómoda con diseños planos. Razón por la que siempre la vemos en las redes sociales enfundada en conjuntos deportivos y casuales combinados zapatillas ¡e incluso descalza! ¿Nos encontramos ante una nueva revolución batutada por aquellas que han estado subida a los centímetros décadas? Aunque tendremos que esperar para confirmarlo, pero lo que sí podemos asegurar es que en las alfombras rojas ya hemos visto a las celebridades dejar a un lado las alturas.