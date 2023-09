Quim Gutiérrez y Paula Willems se escapan a Berlín tras su romántico 'sí, quiero'

La historia de amor de Quim Gutiérrez y Paula Willems comenzó en 2016 y desde entonces no han parado de sumar fechas clave en su relación. En 2017 recorrieron juntos la India, protagonizando sus primeras imágenes como pareja. En 2018 confirmaron su noviazgo sobre la alfombra roja, asistiendo de la mano a la gala de los Goya. Dos años más tarde, antes de la llegada de la pandemia, el actor le pidió matrimonio a la modelo con un precioso anillo. En 2021 se convirtieron en padres de un precioso niño llamado Bru. En 2022 se casaron en la más estricta intimidad y hace tan solo unas semanas celebraron su boda por todo lo alto con sus familiares y amigos más cercanos. Y ahora, como manda la tradición, después del 'sí, quiero' se han ido de luna de miel.

- Quim Gutiérrez celebra su boda con la modelo Paula Willems

El destino elegido ha sido Berlín y según el actor ha sido "fantástico". El matrimonio ha recorrido los lugares más emblemáticos de la capital alemana, como el monumento que recuerda a las víctimas del holocausto o la Neue Nationalgalerie. También han probado los típicos Pretzels y han disfrutado de una romántica cena en la que Quim ha presumido de alianza y Paula de una gran sonrisa de felicidad.

Tras esta breve escapada, la pareja regresará a su hogar, una casa prefabricada con muros de hormigón situada en medio de la naturaleza. Allí han encontrado la paz que necesitan para criar a su hijo Bru, que el próximo 28 de noviembre cumplirá dos años. El actor, de 42 años, hizo un alto en su carrera para estar día y noche con el niño durante sus seis primeros meses de vida. Después, retomó con fuerza su trabajo y ahora triunfa en la pequeña pantalla con El cuerpo en llamas, la serie de Netflix basada en el crimen de la Guardia Urbana.

La modelo, de 25 años, también está viviendo un gran momento profesional. A las campañas de publicidad se suman los desfiles y hace tan solo unos días pudimos verla sobre la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

Al protagonista de AzulOscuroCasiNegro, Primos o Anacleto: Agente secreto le cuesta mucho hablar de su vida privada. "Recuerdo cuando empezaba en la actuación y veía a la gente hablando de paternidades o de otras cosas. Pensaba 'qué interés tendrá lo que ellos dicen'. Y me prometí no responder nada sobre eso. Lo mantengo con dificultad", dijo en una entrevista concedida a El Mundo.

Paula, por su parte, también es muy discreta con su vida privada, pero cuando su relación con Quim se hizo pública reaccionó con total normalidad a la fama. "Fue un poco raro al principio, pero ya bien", declaró a El Mundo. La modelo, de padre andaluz y madre holandesa, contó que sus amigas "flipan" cuando la ven en las revistas. "Cuando voy por la calle, nunca me entero si hay paparazzi o no. Luego me entero que salen fotos... Bueno, pues te han pillado, ya está", explicó. También contó cómo llevaba su pareja estar bajo el foco mediático. "No le gusta. Creo que a nadie le gusta que le saquen una foto cuando estás haciendo tus cosas y no te avisan".