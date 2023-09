Rami Malek y Emma Corrin... ¡nueva pareja sorpresa en Hollywood! El protagonista de 'Bohemian Rhapsody' y la actriz de 'The Crown' han sido fotografiados besándose

Dicen que cuando el río suena, agua lleva y que cuando una pareja aparece junta en algún evento deportivo es que esconde algo detrás y eso mismo es lo que ha pasado con Rami Malek, de 42 años, quien a principios de este mes se dejaba ver junto a la actriz Emma Corrin, de 27, conocida por interpretar a Diana de Gales en la serie The Crown, en el US Open celebrado en Nueva York.

Juntos, pero no revueltos, la pareja de actores hacía saltar todas las alarmas sobre un posible romance, pues ambos también habían sido vistos anteriormente cenando juntos en el condado de Kent y acudiendo juntos al concierto de Bruce Springsteen en Hyde Park, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la pareja ha sido captada besándose en un parque de Londres. Acompañados por sus perros, el protagonista de Bohemian Rhapsody, de 42 años, y la actriz de The Crown, papel por el que mereció el Globo de Oro en 2021 dieron rienda suelta a su pasión ajenos a las miradas de los transeúntes.

A pesar de que ambos intentaron pasar desapercibidos, ella envuelta en una larga gabardina y él camuflado tras una gorra azul, fueron muchas las miradas indiscretas que les reconocieron, tal y como publica el diario británico DailyMail comentaron que la pareja parecía "feliz y enamorada".

Este romance confirma así la ruptura del ganador del Oscar con la también actriz Lucy Boynton, quien interpretó a Mary Austin, la amiga especial de Freddy Mercury en el aclamado biopic Bohemian Rhapsody y con quien el actor, con la que llevaba casi cinco años de relación. La última vez que se les vio juntos fue el pasado mes de febrero con motivo de la celebración de los premios BAFTA. Una fuente le dijo al tabloide The Sun que la pareja decidió tomar caminos separados a principios de este año.