Dascha Polanco ('Orange is the new black') va a ser abuela... ¡a los 40 años! La actriz dominicana ha compartido la feliz noticia en sus redes sociales

He recibido un ascenso". Así es como Dascha Polanco, de 40 años, ha anunciado que... ¡va a ser abuela! Sí, has leído bien, la estrella de la serie de televisión Orange is the new black ha compartido la feliz noticia de que va a tener su primer nieto y no puede estar más emocionada, tal y como puede verse en esta foto de la baby shower que organizó hace unos días a su hija, Dasany Kristal González.

- La boda 'de película' de los actores Laura Prepon (Orange is the new black) y Ben Foster

Con el color azul inundando toda la fiesta, la feliz mamá y la exultante abuela posaron de lo más sonrientes en la cuenta atrás para el nacimiento del nuevo miembro de la familia. "Ya te queremos hasta la Luna y volver. Cuenta regresiva hasta tu llegada, bebé", ha escrito Dasany en sus redes. La artista, de 24 años, presumió de embarazo con un ajustadísimo vestido de color azul cielo con transparencias y bordados con lentejuelas, además de su larguísima melena suelta y ondulada.

Dasany y su novio, Dione, disfrutaron de la fiesta junto a sus familiares y amigos, que les llenaron de regalos. "Su armario va a ser mejor que el mío", bromeó la futura mamá publicando esta foto en la que aparece rodeada de juguetes, ropa, sillas... y todo tipo de cosas para su bebé. "Me siento muy agradecida y bendecida por todo el cariño que he recibido durante este viaje. ¡Gracias a todos por los regalos tan increíbles! Ahora es el momento de ser la mamá más hot", ha escrito.

Los fans de la protagonista de Orange is the new black se han quedado en shock al enterarse de la noticia. De hecho, muchos le han dicho: "¡Pero si parecéis hermanas!", "Wowwww" o "Vas a ser una abuela adorable y muy divertida". Recientemente, Polanco habló de lo que había significado para ella convertirse en madre cuando tenía sólo 17 años y cómo afectó a su vida. "Tomé la mejor decisión que pude (...) Sabía que tener un bebé iba a hacer mi vida más difícil, pero también estaba decidida a convertir cada obstáculo en una bendición", dijo en declaraciones a Parents Latina.

Dascha reconoció que no había sido fácil ser madre soltera, pero que estaba tremendamente orgullosa de haber sacado adelante a sus dos hijos, Dascha y Aryam, que tiene 14 años. La actriz dominicana reconoció que, aunque "hay ciertas cosas que desearía haber hecho de otra manera", está bien cometer errores. "Cada madre cría a sus hijos lo mejor que puede y, cuanto más pasa el tiempo, más aprendes".