Carmen Hernández, la 'influencer' que compite en 'El Conquistador', revela la cara B del concurso

Carmen Hernández, más conocida como Trimadre en Instagram, es una de las participantes de El Conquistador, el concurso de aventura más extremo y real de la televisión. A sus 37 años, esta 'influencer' natural de Vizcaya forma parte del equipo de las chicas, Atabey, y cada semana cuenta a sus más de tres mil seguidores los entrensejis del programa y las duras condiciones a las que han estado sometidos durante las grabaciones en los agrestes enclaves del Parque Nacional de los Haitises (República Dominicana). "Nueva victoria Atabey. No he vivido nada tan extremo en mi vida, he llorado de emoción, de rabia, he reído, me he enfadado y todo con ellas. Somos un auténtico equipazo, amigas", ha publicado junto a imágenes del programa 3.

Además de celebrar el triunfo, Carmen, que vive en Berango con su marido, Gorka Iraizoz, sus tres hijas, Martina y las mellizas Valentina y Manuela, y sus dos perros, ha contado que lo que peor ha llevado durante el concurso ha sido las picaduras de mosquito. "Los malditos jejenes, es como si te chupasen la sangre, como si tuvieras alfileres constantemente, el hambre te acabas acostumbrando, pero a los mosquitos no".

Sobre la comida ha explicado que solo comen si ganan las pruebas. "La comida te la gestionas tú cuando ganas. Cuando ganas te dan latas de atún y sardinas, una bolsita de harina, una de arroz, otra de frutos secos y unas barritas de cereales. Te lo racionas tú como tu veas. Solo te dan comida si ganas y luego puedes comer lo que tú encuentres, como por ejemplo un coco".

Otro tema que ha recordado a sus seguidores es que la organización no les da más ropa en caso de perderla o ensuciarla en los retos. "Si pierdes las zapatillas te quedas sin ellas. Tú tienes esa cantidad de ropa y tú te apañas, o si necesitas algo puedes pedírselo a un compañero. Las mochilas nos las dan preparadas y a nuestra elección es un objeto personal".

Pero uno de los temas que más curiosidad ha generado es la higiene. "Estábamos sin ducharnos, sin peinarnos, sin lavarnos los dientes. Yo no estaba pendiente del pelo, mi única preocupación era que no me salieran rastas. A veces sí buscabas con qué podías arreglarte un poco y yo como hilo dental utilizaba la cuerda de los sacos".

Tras esta confesión, Carmen, apasionada del surf y el crossfit, se ha sincerado sobre otro asunto de interés para sus seguidores: la menstruación. "Yo tomaba pastillas anticonceptivas sin descanso para que no me viniese la regla porque tengo bastante anemia y los depositos de ferritina los tengo muy bajos. Pero allí me bajó y me duró ocho días. Solo podías utilizar el porcentaje de tampones que había llevado y todos los tampones de mis compañeras fueron para mí, porque allí no te dan nada y yo estaba por los suelos", ha comenzado explicando. De hecho, ha contado lo que le ocurrió el primer día de programa. "Cuando yo salto del trampolín me miro y veo que estoy manchada hasta arriba, veo que mi arnés estaba lleno de sangre, pero es lo que hay, limpié el arnés como pude y a tirar millas, no hay jabón, no hay papel higiénico".

Al contar que los concursantes no disponen de papel higiénico, sus fans le han preguntado por el tema baño y la respuesta de la 'influencer' no ha podido ser más sincera: "Te limpias con lo que encuentras, te puedes limpiar con unas hojas, te limpias con la mano, te limpias con el agua del mar, te limpias como puedes... no hay papel, es lo que hay, es supervivencia, te buscas la vida".

A pesar de todo, Carmen recomienda la experiencia a todo el mundo y no cree que su paso por El Conquistador vaya a afectar a su proyección como 'influencer'. "Para nada, soy tan comedida en lo que hago y digo que no tengo miedo ninguno", ha afirmado.