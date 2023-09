Conoce a los tres hermanos de Julio Iglesias: del popular Carlos a los discretos Jaime y Ruth

Si hay un nombre ligado a la industria musical y artística que ha llevado con maestría, incontestable talento y personalidad el sello español más allá de nuestras fronteras ese es Julio Iglesias. Pero, más allá de su reputada y longeva trayectoria profesional, en la que su sueño de ser futbolista se vio truncado a causa de un accidente que terminó llevándole a conquistar las tablas con su voz, su vida personal está repleta de anécdotas y matices. Además de la numerosa familia que ha formado y su fama de conquistador en el plano sentimental, en el que sobresalen los nombres de Isabel Preysler y Miranda Rijnsburger, el clan del cantante se compone también por sus tres hermanos; uno de ellos, Carlos Iglesias, por parte de padre y madre, y dos más, Jaime y Ruth, solo por parte de padre. A continuación, te contamos quiénes son.

Julio Iglesias recuerda el accidente que cambió su vida hace 55 años

Fruto del primer matrimonio de Julio Iglesias Puga, padre del intérprete, con María del Rosario de la Cueva y Perignat, su madre, nació dos años después de Julio, en 1945, su primer hermano, al que llamaron Carlos. Ambos crecieron mano a mano y pronto se convirtieron en inseparables, algo en lo que su escasa e inapreciable diferencia de edad jugó a su favor. Con el paso del tiempo, ese vínculo fue reafirmándose, hasta el punto de que abandonó su carrera de medicina, disciplina en la que se formó inicialmente siguiendo los pasos de su progenitor, para convertirse en la mano derecha y en el principal sostén laboral de su hermano mayor, de quien fue mánager e incluso llegó a ejercer como gestor.

Ese rol le situó en el foco mediático, más todavía cuando el padre de Enrique Iglesias, Chábeli Iglesias y Julio Iglesias Jr. comenzó a encadenar éxitos, razón por la que sus apariciones públicas en compañía del vocalista pasaron a ser frecuentes durante años. Más tarde, se enfocó en sus propios negocios como productor musical y se desvinculó de Julio.

De los tres hermanos de Julio, que este sábado 23 de septiembre sopla las velas de su 80º cumpleaños, Carlos ha sido siempre el más cercano y también el más conocido. Los dos, junto a sus padres, fueron una familia unida hasta 1983, cuando el ginecólogo y María del Rosario oficializaron la ruptura de su matrimonio tras innumerables especulaciones propiciadas por la vena de Don Juan de Julio y su marcha a Ourense, donde instaló su residencia.

Julio Iglesias da su último y sentido adiós a Pepe Domingo Castaño: recordamos la estrecha amistad que los unía

A principios de la década de los noventa, y después de su sonado secuestro durante veintiún días por ETA y un fracaso amoroso, Julio Iglesias Puga volvió a ilusionarse con la bellísima modelo Ronna Keith, con quien selló su amor por lo civil en una ceremonia secreta que tuvo lugar en Jacksonville, Florida, una década más tarde, en 2001. Fue con ella, con quien hizo pública su relación tras el fallecimiento de su anterior esposa, a la que no quería hacer daño, con quien tuvo a los dos hermanos menores de Julio y Carlos Iglesias: Jaime Nathaniel y Ruth, que vinieron al mundo en 2004 y 2006 respectivamente.

Tanto Jaime como Ruth, que nació siete meses después del fallecimiento de su padre en diciembre de 2005, llevan una vida discreta, tranquila y alejada de los medios, de igual modo que su madre, y rara vez sus nombres han sonado en asuntos relacionados con la crónica social. Recientemente, Julio Iglesias Jr., hijo de Julio Iglesias, comentó que su padre tiene buena relación con sus hermanos pequeños, si bien no es muy cercana dada la diferencia de edad que hay entre ellos. "Mi padre y Miranda sí tienen contacto con Ronna, pero ni mis hermanos ni yo lo tenemos. No me preguntes por qué, porque ni yo mismo sé el motivo", expresó en Lazos de sangre de TVE, que arrancó la temporada hace unos días con un homenaje a Julio Iglesias por sus ocho décadas de vida.

Conoce a los ocho hermanos de la marquesa de Griñón: de Enrique Iglesias a Aldara Falcó