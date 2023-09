Julio Iglesias da su último y sentido adiós a Pepe Domingo Castaño: recordamos la estrecha amistad que los unía

Tal vez muchos no lo supieran, pero Pepe Domingo Castaño y Julio Iglesias tenían un vínculo muy especial que nació hace mucho tiempo y perduró a lo largo de los años. Entre los múltiples mensajes que ha recibido el admirado periodista tras su repentina y triste muerte, destaca el que le dedicaba el cantante donde se refleja el profundo cariño que sin duda le tenía. Un homenaje sentido y sincero que, a su vez, conmovía a todos los seguidores del fallecido comunicador.

"Mi queridísimo Pepe, te has ido sin un adiós de despedida, que se ha convertido en eterno en estos momentos", comenzaba diciendo en su carta nuestro artista más universal, que el próximo sábado 23 de septiembre cumplirá ochenta años, la misma edad con la que nos ha dejado este domingo de madrugada el reconocido locutor. "Mi alma está en vilo porque yo tenía adoración por ti", añadía con mucho sentimiento la estrella internacional.

"Has sido un amigo irremplazable y ni siquiera he tenido tiempo de decirte todo lo que has representado para mí en mi vida artística y personal", escribe el intérprete de Gwendolyne a la hora de ensalzar la figura de Pepe Domingo y lo que significó para él. Sabes que nunca te voy a olvidar. No me quedan fuerzas para nada", subrayaba el cantante con estas emocionadas palabras que denotan lo afectado que está.

"Esta despedida no es un adiós para siempre. Mi queridísimo amigo, nos volveremos a ver en la eternidad", concluye Julio Iglesias en los dos textos que compartía en sus perfiles públicos, a los que acompañaba con una divertida foto en blanco y negro del pasado donde aparece dándole un beso en la cara mientras Pepe Domingo sonríe. Incluso, compartía un vídeo donde se les escucha cantar a los dos juntos.

El locutor, por su parte, hizo guiños a su gran colega en más de una ocasión a través de la radio. "Ayer, mi querido y entrañable Julio Iglesias cumplió años... Aunque la vida no sigue igual, brindo por su felicidad con el recuerdo fotográfico de aquel día", decía el periodista hace unos meses, usando además ese juego de palabras con una de las míticas canciones del artista (La vida sigue igual).

Más recientemente, el comunicador se mostró públicamente muy enfadado por los rumores que surgieron sobre el estado de forma del cantante. "No hay derecho. Lo que están haciendo algunos medios con Julio Iglesias no tiene nombre. Él está fenomenal. Me lo lo dijo ayer por teléfono. Ya está bien de jugar con la salud de nuestro español más universal", clamó entonces Pepe Domingo.

La estrecha amistad entre ambos se remonta a nada menos que 1972, cuando el artista decidió pedir ayuda al periodista para interpretar correctamente un tema en gallego que estaba preparando en homenaje a su padre, el doctor Iglesias Puga. Así lo contaba Pepe en sus memorias tituladas Hasta que se me acaben las palabras, donde decía que Julio se atascó con una frase de la letra de la canción.

Precisamente, el prólogo de ese libro autobiográfico lo firmó el cantante y ahí se relataba como este le llegó a decir: "Estoy atrancado en una parte y no sé cómo seguir. A ver si se te ocurre algo". La solución llegó cuando el locutor, que también hizo carrera en la música, escuchó el icónico Un canto a Galicia. Entonces, pensó que la mejor idea era completar aquel estribillo de la composición con la frase "eu quéroche tanto, miña terra nai" (te amo tanto, mi tierra).

