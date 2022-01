En 'El Partidazo de COPE' Julio Iglesias reaparece para sorprender a un amigo y habla de su salud y sus próximos conciertos El artista, de 78 años, ha participado en la presentación de 'Hasta que se me acaben las palabra', el libro del mítico Pepe Domingo Castaño

Julio Iglesias no quiso perderse la gran noche de Pepe Domingo Castaño, uno de sus mejores amigos. El mítico locutor presentó su libro, Hasta que se me acaben las palabra, en El Partidazo de COPE, y el artista español más universal formó parte, en la distancia, de una maravillosa tertulia, dirigida por Juanma Castaño, a la que también asistieron el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la actriz Cristina Castaño, que es sobrina de Pepe Domingo Castaño; y Vicente del Bosque. "Buenas noches en España, buenas tardes aquí en Miami", dijo el intérprete de grandes éxitos como Soy un truhan, soy un señor, Hey o La carretera. "Feliz de hablar con Pepe Domingo, feliz de hablar con todos vosotros. Dar la enhorabuena a Pepe por ese libro magnífico que ha escrito y decir lo que siempre pienso de Pepe, que es una persona increíblemente generosa, buena... Ha nacido para narrar, para decir las cosas bonitas y, sobre todo, ha nacido con el espíritu de un grandísimo periodista", añadió.

VER GALERÍA

El cantante es el prologista del libro, un honor que aceptó sin pensárselo dos veces, debido a la amistad que mantiene con Pepe Domingo, aunque prefirió hacer gala de su sentido del humor. "Me mandó una carta con dos mil euros y dije pues escribo lo que sea", bromeó, provocando las risas de todos los presentes. "También me mandó unas nécoras", puntualizó entre carcajadas.

Escucha aquí los seis capítulos del pódcast Julio Iglesias, del hombre a le leyenda

Tras recordar algunas de las anécdotas más divertidas de su amistad con el presentador radiofónico, Julio Iglesias explicó cómo se encontraba. "Yo estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo. Estoy, como diría un buen gallego, del carajo. Fíjate si estoy bien que voy a empezar a cantar dentro de tres o cuatro meses, si Dios quiere, o sea, que estoy perfecto", aseguró, y aprovechó ese momento para hablar de unas fotos en las que aparecía caminando con la ayuda de dos personas. "Había tenido una rotura de la tibia y el peroné y había estado con la pierna para arriba dos meses y estaba flacucho, estaba hecho una mierda, pero se pasó, estoy bien ya, perfectamente bien", manifestó rotundo.

VER GALERÍA

A pesar de residir en Miami con su familia, uno de los diez artistas que más discos ha vendido en toda la historia de la música sigue muy conectado a España. Está al tanto de la actualidad y de la información deportiva. Además, se pronunció sobre la remodelación del estadio Santiago Bernabéu y reveló si se había imaginado cantando en el terreno de juego en el momento de la inauguración. "Si yo tuviera la fuerza en el alma, el corazón no en vilo, yo cantaría en el estadio de mi vida, pero como iba a pasarme seis meses, antes del concierto, con la angustia pegada al corazón y al alma, paso. Como diría un buen cirujano, un buen médico, Julio, si vas a sufrir no lo hagas. No por falta de fuerza, pero a los 78 años que tengo, la angustia que se produce en el Bernabéu es grande", confesó.

Además, el cantante reveló que tanto Florentino Pérez como Emilio Butrageño le propusieron cantar en el estadio hace un tiempo y ya dijo que no. "Es una angustia cantar en tu casa, con tanta gente y estar pendiente de la parte técnica... yo prefiero cantar en cualquier otro lugar de Madrid que no tenga una exposición tan grande, aunque me hubiera encantado".

VER GALERÍA

Durante su intervención radiofónica, Julio Iglesias dijo que llevaba dos años sin venir a España y contó cómo estaba viviendo la pandemia. "Al covid le tengo el miedo que le tiene la gente inteligente, no es que me considere una persona muy inteligente, pero como se ha hablado tanto de que tengo pánico al covid... La gente exagera mucho, fue un pequeño comentario que le hice a mi amigo Carlos Herrera", aclaró. "Pero efectivamente me cuido del covid porque soy vulnerable, como es vulnerable cualquier persona que tiene la edad que tengo yo", declaró el cantante. "Los 'ninis' en este caso no deberían estar en contra de la vacuna porque creo que es fundamental, pregúntaselo a Pepe, que tuvo un covid muy malo", añadió, recordando así el duro momento que vivió el presentador radiofónico con la enfermedad.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.