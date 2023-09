Elon Musk da la bienvenida al mundo a su undécimo hijo, al que ha puesto este insólito nombre

Que el lado íntimo del hombre más rico del mundo despierte interés no es sorprendente, pero si se trata de una nueva paternidad de Elon Musk, que estrena ese papel por undécima vez, la expectación se multiplica. Mientras su labor profesional y los éxitos empresariales son más que conocidos alrededor del planeta, su faceta más personal genera gran expectación, y no es para menos, pues ahora a su inusual y numerosa familia se ha sumado un nuevo integrante. Con el más absoluto secretismo por bandera, el magnate tecnológico, de 52 años, ha dado la bienvenida al mundo a un niño junto a Claire Boucher, conocida artísticamente como Grimes, al que han puesto un insólito nombre.

Elon y Grimes, que tuvieron a su primer hijo en común en mayo de 2020, cerca de dos años después de iniciar su historia de amor, y después ampliaron el clan con Exa Dark Sideræl, una niña que nació a través de un proceso de gestación subrogada y cuya sorprendente llegada no se hizo pública hasta pasados tres meses, han vuelto a repetir experiencia. El empresario y la cantante, protagonistas de una relación sentimental marcada por los altibajos, se han vuelto a convertir en padres de un bebé para el que han elegido el nombre de Techno Mechanicus, según reza una reseña sobre la biografía de Elon publicada hace unas horas por The New York Times.

Tal y como puede leerse en las líneas del texto, al pequeño, cuya existencia se desconocía hasta la fecha, se refieren como 'Tau', un cariñoso apodo que facilita su excéntrico nombre. Esta no es la primera vez que la pareja, cuyo vínculo se desconoce si continúa siendo romántico desde que oficializaron su ruptura de forma amistosa en 2021 tiempo después del nacimiento de su hija, escoge un nombre poco convencional para sus retoños. De hecho, su primer hijo en común, que era el séptimo de Elon, comenzó llamándose X Æ A-12, un nombre que modificaron después por X Æ A-XII para cumplir con la ley establecida en California. Junto a él, que ahora tiene 3 años, su orgulloso progenitor ha protagonizado divertidos episodios en los últimos meses, como la ocasión en la que se 'coló' en una de sus videoconferencias durante la pandemia, cuando apareció con él en el evento Time Person of the Year 2021, con solo 18 meses, o su reciente presencia en un acto en Miami.

Poco se sabe de las circunstancias que envuelven el nacimiento del pequeño 'Tau', que se produce un año después de la llegada de su hermanita Exa y de los mellizos que el inversor de raíces sudafricanas tuvo con la experta en inteligencia artificial y ejecutiva de su compañía Neuralink Shivon Zilis con tan solo un mes de diferencia. Será con la próxima publicación de la biografía del dueño de Tesla y Twitter, escrita por Walter Isaacson, cuando con gran probabilidad trasciendan más detalles.

De su romance con Amber Heard a sus dos matrimonios: así es la intensa vida amorosa de Elon Musk

Elon Musk, padre de una inusual y numerosa familia

A los tres niños que Elon tiene con la artista y los mellizos a los que dio la bienvenida junto a Shivon Zilis el pasado verano se suman los seis que nacieron fruto de su primer gran amor: la escritora Justine Wilson. Junto a ella, con quien se instaló en Los Ángeles tras darse el 'sí, quiero' en el año 2000, se convirtió en padre por primera vez con Nevada Alexander, una niña que les colmó de alegría y dolor a partes iguales. La bebé tenía solo diez semanas de vida cuando falleció en brazos de su padre a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Pero aquel complicado revés no restó ilusión al matrimonio por ampliar la familia y en 2004 dieron la bienvenida al mundo a Griffin y Xavier Alexander, quien cambió de identidad de género al alcanzar la mayoría de edad y en la actualidad se llama Vivien Jenna Wilson, pues ha decidido suprimir legalmente su apellido paterno. "Ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, expresó. "Apoyo absolutamente a los trans, pero todos estos pronombres son una pesadilla estética", escribió Elon en un tuit en 2020.

En 2006 nacieron los trillizos Kai, Saxon y Damian, unos pequeños muy deseados por Elon y Justine, pero que desafortunadamente vivieron de cerca su separación dos años después, siendo solo unos bebés, pese a que sus padres trataron de solucionar su difícil situación sentimental acudiendo a terapia de pareja. "La custodia de nuestros cinco hijos se divide en partes iguales", reveló el empresario sudafricano tras su divorcio en un artículo de opinión publicado en Business Insider, un texto en el que expresó que sus sucesores son "el amor de su vida" y que "casi todas mis horas de vigilia fuera del trabajo las paso con ellos".

Maye, madre de Elon Musk, la sensación de las pasarelas a sus 74 años

Casado con una activista medioambiental y padre de tres hijos: Kimbal, el hermano pequeño de Elon Musk que se hizo rico con él