Estas son las mujeres con las que Elon Musk ha sido padre en diez ocasiones

La figura de Elon Musk genera una gran curiosidad. El dueño de Tesla lleva una vida muy peculiar, completamente alejada de lo que cabría esperar del hombre más rico del mundo, destacando detalles como que no tiene vivienda permanente sino que se queda dormir en casa de amigos y posee una minivivienda de tan solo 37 metros cuadrados que se encuentra en Texas, en los terrenos de su empresa espacial. Las excentricidades que definen su personalidad influyen directamente en sus relaciones sentimentales, en las que siempre ha apostado por el hermetismo. Excepto romances mediáticos como el que mantuvo con Amber Heard, ex de Johnny Depp, poco ha trascendido de la gran familia que ha formado el magnate tecnológico, que ha sido padre en diez ocasiones, fruto de diferentes parejas que repasamos a continuación.

Justine Wilson, su primera mujer

Cuando Elon Musk estudiaba en la Universidad de Queen 's, ubicada en Ontario (Canadá), conoció a la escritora Justine Wilson. Fue él quien dio el primer paso y se acercó a ella diciendo que habían coincidido en una fiesta, aunque años más tarde le reconoció que no se habían visto antes sino que fue una excusa para entablar conversación. Tras varias citas, sus caminos se separaron, pero hubo una segunda parte años después. En el 2000 se casaron e iniciaron una nueva vida conyugal en Los Ángeles. Dos años después de contraer matrimonio nació Nevada Alexander y con ella llegó el episodio más doloroso de sus vidas ya que la niña falleció en brazos de su progenitor a causa de una muerte súbita cuando tenía solo diez semanas.

Tras este complicado episodio llegaron en 2004 sus gemelos Griffin y Xavier Alexander, quien se ha convertido en protagonista de la actualidad. Ha iniciado los trámites pertinentes en el Tribunal Superior de Los Ángeles para cambiar de género, ahora se llama Vivien Jenna Wilson, y ha pedido suprimir el apellido paterno de su identidad. "Ya no deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma”, ha asegurado. En 2006, Elon y Justine tuvieron trillizos: Kai, Saxon y Damian. Dos años después de dar la bienvenida a los pequeños de la casa, la pareja se separó y, según el magnate, acordaron dividir la custodia a partes iguales. Antes de tomar la decisión asistieron a terapia de pareja para intentar salvar su matrimonio

Grimes, la artista con la que ha ampliado la familia

En 2018 el empresario sudafricano se enamoró de Claire Boucher, conocida artísticamente como Grimes, quien lo convirtió en padre nuevamente. Antes de comenzar este noviazgo estuvo casado en dos ocasiones con la intérprete Talulah Riley además de tener un mediático romance con Amber Herd. En 2020, la intérprete de temas como Dream Fortress o Caladan dio la bienvenida al pequeño X Æ A-XII. En diciembre de 2021 ampliaban la familia mediante gestación subrogada con el nacimiento de una niña llamada Exa Dark Sideræl. La llegada al mundo de Y, como la llaman, no se conoció públicamente hasta marzo. La pareja puso punto y final a su relación, aunque el cariño se mantiene intacto, siguen unidos por los niños y la cantante define al empresario como "mi mejor amigo y el amor de mi vida".

La paternidad más sorprendente junto a Shivon Zilis

Este verano se ha conocido que Elon Musk tiene otros dos bebés que nacieron un mes antes que la pequeña que tiene con Grimes. Los gemelos, que no se sabe si son niños o niñas ni tampoco sus nombres, son hijos de Shivon Zilis, a la que está vinculado también laboralmente ya que es directora de proyectos en la compañía Neuralink, que pertenece al magnate. Inicialmente, en 2016, la ejecutiva trabajaba en Tesla, otra de las empresas fundadas por el poderoso magnate, que también ha triunfado con PayPal, Space X, Solar City, Open AI, The Boring Company o Hyperloop One.

