La hija transgénero de Elon Musk cambia su apellido para romper totalmente con su padre

"Ya no vivo ni deseo estar relacionada con mi padre biológico de ninguna manera o forma". Así de contundente ha sido ante los tribunales Vivien, fruto del primer matrimonio de Elon Musk con la escritora canadiense Justine Wilson. Estuvieron juntos desde el año 2000 hasta el 2008 y tuvieron seis hijos. Cuando se separaron, todos ellos se fueron a vivir con su madre y, desde entonces, apenas han tenido relación con el magnate.

La joven, que hasta ahora se llamaba oficialmente Xavier Alexander Musk, ha realizado los trámites pertinentes para cambiar de género y, en consecuencia, de nombre, situación que ha aprovechado para solicitar también suprimir el apellido paterno de su documento de identidad. Lo hizo nada más cumplir los 18, el pasado mes de abril, pero es ahora cuando ha trascendido esta información. En caso de ser aceptada su petición, pasaría a llamarse Vivien Jenna Wilson.

Vivien nació en 2004 y tiene un hermano gemelo, Griffin. Ambos colmaron de alegría al entonces matrimonio, cuyo primer hijo había fallecido con tan solo 10 semanas de vida a causa de la muerte súbita dos años antes. En 2006, Wilson y Musk tuvieron trillizos: Kai, Saxon y Damian. Después, el CEO de Tesla se convirtió en padre de nuevo en 2020 junto a la cantante Grimes y el nacimiento de su primer hijo en común generaría gran controversia por el nombre que eligieron para él: X Æ A-12.

No tardarían en cambiárselo porque la legislación de California, donde residen, no permite incluir números en los nombres, pero no varió mucho, puesto que no hicieron más que sustituirlo por números romanos: X Æ A-XII. A finales de 2021, nació la segunda hija en común de Grimes y Musk, a la que llamaron Exa Dark Siderael.

La relación de Vivien con Elon Musk

No se sabe por qué Vivien quiere quitarse el apellido paterno porque, si bien es cierto que desde el divorcio ella y sus hermanos han vivido siempre con su madre, han seguido en contacto con su padre, quien en alguna ocasión ha asegurado que sus hijos "eran el amor de su vida", según recoge el portal Neo2.