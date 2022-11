Casado con una activista medioambiental y padre de tres hijos: Kimbal, el hermano pequeño de Elon Musk que se hizo rico con él

Kimbal Musk, de 50 años, no es tan popular como su hermano mayor, el todopoderoso Elon Musk, pero su vida ha ido siempre en paralelo a la de él. Y no solo en el plano familiar, sino también en el empresarial. Kimbal, conocido por ir casi siempre con un sombrero de cowboy, siguió los pasos de Elon y, nada más terminar la Secundaria, siendo un adolescente, se trasladó de su Sudáfrica natal a Canadá, donde el mayor de los hermanos ya se había ido a vivir. Hasta entonces y desde el divorcio de sus padres, los hermanos habían vivido en Pretoria junto a su padre, Errol, pero la relación no era del todo buena y optaron por marcharse al país en el que había nacido su madre, Maye.

Una vez en Canadá y sin apenas dinero, no tuvieron más opción que dormir en el sofá de familiares, a pesar de que su padre, que era un ingeniero acomodado. Sin duda, supieron salir adelante. Kimbal se matriculó en la misma universidad, la de Queen, en la que Elon estudiaba Economía y Física. Él se graduaría en el equivalente español a Administración de Empresas y, juntos, los hermanos formaron un gran equipo.

Cofundaron Zip2, una start-up que ofrecía guías online de ciudades a periódicos como The New York Times o Chicago Tribune y pronto llegaría el primero de sus éxitos empresariales. Tras adquirir cada vez más valor, Compaq se interesó por la empresa y pagó por ella 307 millones de dólares, que hoy serían unos 305 millones de euros.

Con ese dinero, Kimbal optó por seguir invirtiendo y ganar más. Apostó por start-ups de tecnología y por su hermano, que había fundado una empresa de pagos online que se acabaría fusionando con PayPal. Años más tarde, eBay pagó 1.500 millones de dólares (unos 1.479 millones de euros al cambio actual) en acciones por la compañía. Negocio redondo.

A partir de ahí, el menor de los hermanos buscó su auténtico sueño y se marchó a vivir a Nueva York. Allí se matriculó en el Instituto Culinario Francés, que le brindó los conocimientos necesarios para abrir The Kitchen, considerado como uno de los mejores restaurantes de todo Estados Unidos.

En medio, se casó con la artista Jen Lewin, con quien tuvo tres hijos y de quien se acabaría divorciando. En 2018 se casó con Christiana Wyly, que se presenta como activista medioambiental y que es la rica heredera de Sam Wyly, su padre, un empresario estadounidense que apareció por primera vez en la lista Forbes de los más acaudalados en el año 2000.

Con una vida hecha a su medida, Kimbal no ha dejado por eso de invertir y es uno de los principales accionistas de las empresas de su hermano, Tesla y Space X (y quizás lo sea pronto también de Twitter). De hecho, está siendo investigado por la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos por un posible abuso de información privilegiada.

En noviembre de 2021 vendió 88.500 acciones de Tesla, que entonces estaban valoradas en 108 millones de dólares (unos 106 millones de euros). La venta tuvo lugar justo un día antes de que Elon anunciara en Twitter una encuesta en la que preguntaba a los tuiteros si debía vender o no el 10 por ciento de su participación en la compañía. Tras la controvertida encuesta, Tesla se hundió en bolsa. La Comisión de Valores investiga si Kimbal sabía de antemano que su hermano iba a vender y lo que iba a provocar. Aún no se ha hecho público el resultado de la investigación.