Isabel Pantoja, muy emocionada en su regreso a televisión, confiesa: 'Han sido tiempos duros personales'

La nueva temporada de El Hormiguero ha dado el pistoletazo de salida este primer lunes de septiembre y la madrina de este esperado regreso tras el descanso estival del programa ha sido Isabel Pantoja. La tonadillera, que en su primera visita al formato de Pablo Motos en 2017 logró el récord histórico de audiencia que aún se mantiene con cerca de 4,8 millones de espectadores y el 23,8% de cuota de pantalla, ha regresado y lo ha hecho por la puerta grande. Con una gran sonrisa dibujada en su rostro y mostrando su lado más cercano se ha abierto con su interlocutor, a quien le ha hecho varias confesiones personales más allá de sus nuevos e ilusionantes proyectos profesionales.

De la dureza de los últimos tiempos a las lágrimas por su madre

Visiblemente emocionada y agradecida con sus entregados admiradores, que siempre le han "cogido de la mano", incluso en sus peores momentos, Isabel ha llegado al plató en el asegura sentirse "como en casa". "Han sido tiempos duros personales, pero he tenido a Dios de mi lado", ha admitido al tiempo que acercaba al público su versión más sincera y honesta y minutos antes de hacer alusión a otros de los aspectos más importantes de su vida íntima, como su familia, el doloroso adiós a su madre Ana María Martín Villegas, de cuyo fallecimiento están a punto de cumplirse dos años, o el recuerdo a su difunto marido.

Tras poner el broche a su exitosa gira por América, la veterana artista, que hace un mes sopló las velas de su 67º cumpleaños, ha hablado del próximo lanzamiento de un libro de imágenes de su aclamada trayectoria y un doble disco "de categoría": uno en el que compila sus primeras melodías y otro con letras que no son suyas, un trabajo del que se siente profundamente orgullosa y que ha hecho "exclusivamente" por sus fans y en honor a la memoria de su adorada madre, de quien solo se separó para trabajar, según ha rememorado. "Tengo la conciencia tranquila, junto con mis hermanos Agustín y Juan, que estuvimos con ella hasta el último minuto de su vida, cuidándola. Es nuestra reina, nuestra madre. Era una madre normal, como la tuya, que quería a sus hijos. Uno por uno, como todas las madres del mundo", ha agregado con las lágrimas inundando sus ojos.

Pasión por su círculo y recuerdo a Francisco Rivera

Al hacer mención a su círculo cercano en esta etapa de su vida, ha hablado de sus dos hermanos, a quienes ama "por encima de todo", a su cuñada, "que es un cielo", a sus amigas "del alma" y a los fans, que para ella son su familia. Asegurando que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones, pues eso le corresponde a quienes "lo han hecho mal" con ella y fiel creyente de que el destino está escrito, ha recordado uno de los golpes más duros de su vida: la pérdida de su marido. "Él tenía ese día que torear una serie de toros de una ganadería, en un lugar, con un dinero", ha empezado diciendo: "Él lo quiso cambiar todo para no ir y le cambiaron todo lo que él pidió. Era su destino. Quizá si hubiese ido con lo que había, a lo mejor no le hubiese pasado nada", ha agregado.