Anabel desvela cómo afronta Isabel Pantoja su primer gran concierto en España tras su gira por Estados Unidos

Loading the player...

Este viernes 25 de agosto, con una radiante y enorme sonrisa, Isabel Pantoja aterrizaba en Las Palmas de Gran Canaria, ya que ofrece este sábado un concierto en la isla. A su llegada al aeropuerto, fue recibida por muchos de sus seguidores que estaban en la puerta esperándola para poder hacerse una fotografía con ella. Quien no va a perderse este gran evento, es Anabel. La sobrina de la cantante, ya lo tiene todo preparado para acompañar esta tarde a su tía sobre el escenario. Ante las preguntas de la prensa, ha desvelado cómo está viviendo la intérprete de Marinero de luces las horas previas y ha confesado si está o no nerviosa. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

La respuesta llena de humor de Isabel Pantoja al preguntarle por la boda de su hija Isa

Las imágenes de la 'preluna' de miel de Isa Pantoja y Asraf Beno en Marruecos antes de su boda