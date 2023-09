Belén Rodríguez habla de su reencuentro con Carmen Borrego tras las tensiones vividas

María Teresa Campos, de 82 años, continúa ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, Madrid, por una insuficiencia respiratoria aguda. El estado de salud de la malagueña es grave y en estos momentos tan delicados se encuentra acompañada de sus familiares más cercanos y de los amigos que ha ido haciendo a lo largo de sus más de 50 años de profesión. Belén Rodríguez fue una de las primeras en visitar a la veterana presentadora. "Me he quedado en shock con toda la situación en general, no he reaccionado todavía, estoy muy afectada", dijo a las puertas del hospital. La periodista comenzó a trabajar con María Teresa en la década de los 90. Primero estuvo con ella en Televisión Española y después en Telecinco. "Ya sabéis que Teresa, para mí, es como mi segunda madre. La considero parte de mi familia", añadió emocionada.

Belén se enteró del ingreso hospitalario de María Teresa a través de Terelu Campos. "Me ha llamado esta mañana y le comenté que venía después, cuando acabara de trabajar. Hay que estar, sobre todo, en los malos momentos", declaró la colaboradora de Fiesta.

Su presencia en el hospital ha sido muy significativa por el distanciamiento que mantiene con Carmen Borrego. Esta mañana, antes de acceder al interior de la Fundación Jiménez Díaz, Belén ha respondido así a la prensa cuando le han preguntado por su reencuentro con la hija de la presentadora. "Yo vengo a ver a Teresa que es lo importante y los otros temas ahora mismo son secundarios", ha dicho. Además, ha confirmado como se encontraba la malagueña. "Me han dicho Carmen y Terelu que todo sigue igual y que si hay algún cambio se emitirá otro parte médico".

¿Por qué están distanciadas Belén Rodríguez y Carmen Borrego?

Carmen Borrego contó el pasado mes de marzo en Sálvame que Belén Rodríguez había sido como una hermana para ella, pero que llegó un momento en el que su amistad saltó por los aires. "Yo he tenido miedo a Belén Rodríguez porque un día me llama y me deja impactada. Ahí es cuando yo digo: '¿Qué le he hecho a mi amgia Belén para que me llame en este momento y me diga lo que me está diciendo'?", desveló. El motivo de esa llamada fue por cuestiones de trabajo. "Ella iba a ir a un programa de televisión, que yo no tenía absolutamente nada que ver, no era además en Telecinco, y de repente la llaman y le dicen que no va. Y ella me hace a mí responsable, cuando yo ni lo había negociado, ni tenía nada que ver, era un programa en Telemadrid. Entonces me llama a mí y me insulta y me dice que me voy a cagar por lo que he hecho", manifestó.

Al margen de esta confesión, Carmen dijo que le constaba que Belén fue la que le filtró a Sálvame la comida que hubo en casa de su madre y en la que estuvieron presentes tanto Alejandra Rubio como Kiko Hernández. "No he dicho, en ningún momento, que Belén haya ganado dinero a costa nuestra, porque no lo he dicho. Tampoco llamó a revista alguna. Pero sí que llamó al programa de la tarde. Eso es una verdad como un templo. La llamada fue tal cual, Belén Rodríguez llamó a Sálvame y dijo que tenía un notición, que levantasen la escaleta y mandasen a las cámaras porque ella y Kiko Hernández iban a comer a casa de mi madre e iba a ir también Alejandra", aseguró en el Deluxe.

Esto hizo que Carmen se sintiera "molesta y traicionada", al igual que su hermana Terelu. Además, reveló que la que fuese su mejor amiga había contado detalles íntimos de su vida privada a varios colaboradores de Sálvame. "Son cosas que duelen porque son de la familia y que le cuentas porque tienes confianza. Me ha apartado de gente porque les ha hablado mal de mí", confesó la hija menor de María Teresa.

Belén, por su parte, dijo que lo que más lamentaba de todo lo ocurrido era no poder visitar a María Teresa. "Echo de menos a Teresa, claro. Estoy informada de cómo está Teresa, para mí es la única parte mala. No voy a hablar de Teresa, la echo de menos y la quiero demasiado", declaró. Terelu, al escuchar sus palabras, se dirigió directamente a ella a tráves de las cámaras: "Las puertas de casa de mi madre están abiertas para Belén Rodríguez, quiero dejarlo muy claro públicamente. Si Belén quiere ir a ver a mi madre no tiene ningún problema, no tiene ni que verme a mí ni a mi hermana, solo tiene que verla a ella".