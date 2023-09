La contundente reacción de Belén Rodríguez al ser preguntada por la boda de Kiko Hernández

Kiko Hernández y Fran Antón ya se han dado el 'sí, quiero'. La pareja se ha casado en el ayuntamiento de Melilla, acompañados por más de 400 invitados. Entre todos ellos, han sido muchos los rostros de Sálvame que han querido estar al lado de su amigo en estos momentos como, por ejemplo, Marta López, Kike Calleja, Kiko Matamoros o Lydia Lozano. Otros, en cambio, no han podido acudir al enlace, como es el caso de Belén Esteban. Eso sí, no todo el mundo ha recibido con la misma ilusión la noticia de esta boda. Una de esas es Belén Rodríguez, que sí habría estado invitada en otro tiempo. Sin embargo, hace casi un año que dejó de hablarse con el colaborador. Por este motivo, la colaboradora de Fiesta ha sido de lo más contundente a la hora de hablar de este tema.

El cumpleaños de Belén Rodríguez reaviva las tensiones con sus compañeros de 'Sálvame'

Belén Rodríguez se ha mostrado muy fría al ser preguntada por la boda de Kiko Hernández y Fran Antón: "Estoy tan emocionada que no puedo ni hablar de estos temas", comenzaba diciendo con ironía en el programa de Emma García. Al momento, recordaba a sus compañeros de plató que no podía comentar nada del enlace en profundidad: "Ya lo sabéis. No puedo hablar nada relacionado con este tema". Y es que, los que fueran amigos durante muchos años, se encuentran ahora en los tribunales. La causa fue una información que la colaboradora reveló en un polígrafo acerca de una cuantiosa deuda económica que mantienen, por un préstamo que ella le hizo y que él aún no le había devuelto. Este hecho hizo saltar por los aires la gran amistad que tenían. A partir de entonces, el exconcursante de Gran Hermano no ha querido perdonar esa traición.

Así ha sido la emotiva boda de Kiko Hernández en la que sus dos hijas han tenido un papel muy especial

"Te lo dije una vez, no es mi circo, ni son mis monos. Aunque pudiera hablar no me interesa el tema, de verdad. Es un tema súper lejano en mi vida", contestaba así de tajante. Tal y como se mostraba Belén Rodríguez, está claro que la periodista ya no siente nada por el que fuera su amigo. Además, tampoco le conmueve verlo rodeado de sus seres queridos en el día más feliz de su vida y así lo expresaba: "Llevo todo el día viendo el directo de Gran Hermano VIP. ¡No sabes cómo está! Estoy en otras cosas", hacía referencia a otra historia totalmente diferente a la boda, admitiendo que el enlace no le producía ningún tipo de interés. "Nada, cero patatero. Tengo la piel de poliéster. Te lo prometo que tengo en mi vida cosas más importantes. No hablo del tema ni en privado", decía sin darle importancia al protagonista del día.

El divertidísimo baile de Belén Esteban y otros momentazos de la fiesta de 'Sálvame' tras el programa

Además, Belén Rodríguez ha asegurado que la indiferencia que siente no es solo externa, sino también interna: "Hay veces que dejas de hablar con alguien y se te remueven cosas, pero las circunstancias son diferentes", continuaba expresando. Y, aunque Emma García intentaba que la colaboradora dijese un, '¡vivan los novios!', ha sido imposible: "Nada de nada", se negaba Belén. "Me da igual lo que le remueva y lo que le deje de remover", añadía, dando por finalizada su opinión acerca de la boda de Kiko Hernández y Fran Antón.