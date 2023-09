De Clara Galle a Miguel Ángel Silvestre: los españoles que han desembarcado en Venecia en el segundo día de festival

La 80ª edición de la Mostra de Venecia dio comienzo hace poco más de veinticuatro horas y, desde entonces, su alfombra roja ha sido testigo de un auténtico desfile de estrellas, talento, sofisticación y glamour. Este viernes, en la segunda jornada del festival, han sido varios los rostros del panorama actoral patrio los que han desembarcado en la capital de la región de Véneto para deleitarnos, además de con su presencia, con inspiradores estilismos a la altura de la ocasión. Es el caso de Clara Galle, Miguel Ángel Silvestre, Eugenia Silva y Jaime Lorente, que han acaparado los flashes a su llegada y han posado frente a las cámaras luciendo la mejor de sus sonrisas.

Clara Galle

El mes de septiembre no ha podido empezar mejor para Clara Galle. Tras exprimir un verano mágico en compañía de sus amigas, en cuyo grupo está Aitana Ocaña y Sebastián Yatra, en localizaciones como Ibiza, Galicia o su Pamplona natal, donde asistió a la tradicional fiesta de San Fermín, la intérprete ha dado comienzo al curso en el fabuloso enclave italiano. A sus 21 años, la actriz no hace más que encadenar éxitos gracias, en buena parte, a sus aclamados papeles en las ficciones de Netflix A través del mar y A través de mi ventana y en El internado: las cumbres y su nombre ya suena con fuerza fuera de nuestras fronteras.

Con una prometedora carrera por delante e infinidad de metas por cumplir en la industria del séptimo arte, Clara, que suma cuatro millones de admiradores en su perfil social, ha deslumbrado a su llegada a la alfombra roja. Haciendo gala de la naturalidad, sencillez y elegancia que le caracteriza, la bellísima pamplonesa ha captado todas las miradas y se ha detenido ante los flashes para posar con el exclusivo estilismo que ha escogido para la cita: un diseño largo en negro, de tirante ancho, detalle blanco a modo de solapas, lazada en la zona del pecho y abotonado de escote a media pierna. A su elección, favorecedora y cómoda a partes iguales, pues además cuenta con bolsillos a ambos lados, ha agregado una diadema negra y pendientes de doble perla como complementos. En cuanto al maquillaje, a cargo de Armani Beauty, se ha decantado por tonos tierra y rojizos para ensalzar sus icónicos ojos azules y un acabado glow para sus labios.

Aitana y Clara Galle hacen 'matching' con looks semitransparentes para una noche ibicenca

Miguel Ángel Silvestre

Tras poner el broche a un mes de agosto repleto de planes desde el lugar que le vio nacer hace 41 años, Castellón, Miguel Ángel Silvestre ha preparado el equipaje con sus mejores galas para presenciar la entrega más incierta de la Mostra. En plena huelga de de actores de Hollywood, el protagonista de series tan valoradas como Sense8, Velvet, Sky Rojo o En el corredor de la muerte ha impactado con un look de altura. No hay alfombra roja que se resista a su belleza, pero tampoco a sus outfits. Si bien se ha decantado por un clásico traje de chaqueta negro al que ha agregado camisa blanca, pajarita negra y zapatos de vestir, ha dado la nota de originalidad con unas gafas de sol que han marcado la diferencia.

El vídeo de Miguel Ángel Silvestre bailando 'reggaeton' en un famoso festival que se ha hecho viral

Eugenia Silva

Si hay un nombre vinculado a la elegancia ese es el de Eugenia Silva. La maniquí madrileña, de 47 años, nunca defrauda y este evento, en el que ha derrochado complicidad con la actriz Barbara Palvin y Miguel Ángel Silvestre entre otros compañeros, no podía ser menos. La suscriptora de firmas de lujo y piezas made in Spain, que llegó ayer a la ciudad y desde entonces ha asistido a varios compromisos, ha derrochado exquisitez y buen gusto con un estilismo en negro y rosa pastel que no ha dejado a nadie indiferente. Si la pasada edición se decantaba por un look 'Old Hollywood' y uno de los maquillajes más virales de la esperada cita, para esta 80ª entrega se ha enfundado en un vestido largo de corte recto y palabra de honor con pronunciado escote y una majestuosa capa de plumas XL con forro en satén brillante.

Como calzado, ha optado por unas sandalias plateadas con brillo estilo peeptoes a juego con sus discretos pendientes en forma de lágrima. De igual forma que Clara Galle, su maquillaje ha estado a cargo de Armani Beauty con los tonos tierra como protagonistas junto al marcado rubor rosado y las pestañas efecto Twiggy años 60.

Eugenia Silva deslumbra en Venecia con escote de infarto y capa extralarga de plumas en rosa

Jaime Lorente

Atraviesa uno de sus momentos más dulces de su vida y buena prueba de ello es la alegría que ha transmitido a su paso por la alfombra roja del mítico festival de la urbe de los canales. A sus 31 años, Jaime Lorente se convertía por segunda vez en padre el pasado mes de mayo junto a su pareja Marta Goenaga, un bebé muy deseado por ambos que tiene una diferencia de menos de dos años con su hermanita. El protagonista de La casa de papel, que es imagen de Armani Beauty, firma que, según él, retrata su esencia, ha apostado por un total look negro compuesto por traje de chaqueta con detalles de satén en solapa y laterales y zapatos de vestir.

Jaime Lorente presenta a Luca, su segundo hijo, y comparte las primeras fotos del bebé

De las coletas 'soft glam' a los bronceados eternos: la belleza conquista el Festival de Venecia

Los 15 mejores looks vistos en la inauguración del Festival de Venecia