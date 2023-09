Eugenia Silva deslumbra en Venecia con escote de infarto y capa extralarga de plumas en rosa

Eugenia Silva lo ha vuelto a hacer. El año pasado, la modelo impactaba en el Festival de Cine de Venecia con su look 'Old Hollywood' y lucía el que se podría considerar como el maquillaje más viral de la esperada cita. En esta 80ª edición, su elección no ha defraudado. La suscriptora de marcas de lujo y piezas made in Spain ha derrochado glamour con un estilismo en rosa pastel y negro que no ha dejado a nadie indiferente.

Eugenia Silva ha escogido un vestido largo y recto de palabra de honor en color negro de pronunciada apertura en el escote. Lo ha combinado con una capa de plumas XL de color rosa con forro en satén brillante. Ha lucido también unas sandalias tipo peeptoes brillantes en plata, a juego con sus pendientes discretos en forma de lágrima.

Para conceder al busto el protagonismo del estilismo, la también empresaria ha optado por un moño tipo bailarina de efecto pulido y se ha inclinado por un maquillaje de Armani Beauty sencillo de labial natural, marcado rubor rosado (como marca la tendencia strawberry girl) y sombra de ojos en tierra. Llama la atención que, en esta ocasión, Silva se ha maquillado las pestañas del párpado inferior recreando el llamativo efecto Twiggy años 60 con la técnica 'pestañas araña' de Dua Lipa.

El estilismo de Eugenia Silva recuerda, casualmente, al diseño de Armani Privé que la actriz Cate Blanchett lució, también en el marco del Festival de Cine de Venecia, en 2018. Más allá de este diseño que las ha conectado sutilmente, las dos mujeres tienen en común su gusto por la sofisticación, el savoir-faire, la clase y la discreción sensual. Razones, todas ellas, por las que seguramente hayan escogido, para esta marcada cita en el calendario, estilismos tan parecidos como distinguidos. Silva y Blanchett presumen de una personalidad arrolladora que hace que defiendan como nadie el carácter de los diseños más selectos.

