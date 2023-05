Jaime Lorente presenta a Luca, su segundo hijo, y comparte las primeras fotos del bebé

Loading the player...

Jaime Lorente inauguró el 2023 revelando que este año crecería la bonita familia que ha formado con su pareja, Marta Goenaga. "Con una nena en casa y esperando otro, osea que no hay descanso ninguno", declaró en el programa La Roca. El pasado 2 de mayo nació su segundo hijo, un niño, cuya llegada ha anunciado el propio Jaime. El actor de La casa de papel ha compartido una bonita foto en la que el recién nacido aparece junto a su mamá y su hermana mayor, Amaia, de un año y medio. Además, ha publicado una segunda foto del bebé y ha contado a sus seguidores cómo han decidido llamarle. Dale al play y no te lo pierdas.

