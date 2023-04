Jaime Lorente publica la foto más simpática de su hija: 'Mi raperita favorita'

Desde que se convirtió el padre, la vida de Jaime Lorente no ha vuelto a ser la misma. El actor de La casa de papel y su pareja, Marta Goenaga, dieron la bienvenida a su primera hija en noviembre de 2021 y no pueden estar más felices. La pequeña Amaia es su principal motivo de alegría y les está regalando los momentos más simpáticos y divertidos, tal y como cuenta su orgulloso papá. A Jaime le gusta mantener su vida privada alejada de los focos, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no comparta con sus seguidores fotos y vídeos de su niña.

Eso es lo que ha hecho este fin de semana, publicando un pequeño clip en el que vemos lo mucho que ha crecido Amaia. "Eres lo que más claro tengo en esta vida, raperita favorita, diosita", es la frase que el protagonista de Cristo y Rey ha escrito junto a esta imagen en la que vemos a su hija de lo más simpática, vestida con un chándal rosa personalizado con su nombre, gorra hacia atrás y y gafas de sol de color amarillo.

"Oioioioioioooiiiiooiiiiiiioiiiiiiii", ha dicho su compañero en La casa de papel Pedro Alonso, mientras que Cristina Castaño ha comentado: "Qué bonito eso de diosita". Sus fans también se han quedado totalmente enamorados de la niña, asegurando que: "¡Es igualita a ti!", "Noooooo me muero de amor", "Fascinante genética", "Gracias Jaime por ese momento", "Es una muñeca"...

La familia crece

El pasado mes de enero, Jaime Lorente anunció por sorpresa que iban a aumentar la familia. "Con una nena en casa y esperando otro, osea que no hay descanso ninguno", dijo en el programa presentado por Nuria Roca, La Roca. Visiblemente emocionado, el actor murciano quiso ser él mismo el que diera la noticia que pone el broche de oro a su relación con Marta Goenaga, a quien conoció durante el rodaje de La casa de papel.

Unos meses antes, Jaime había hablado con total naturalidad de cómo llevaba la llegada de su primera hija, asegurando que había "encontrado un equilibrio y estoy en un buen momento". El actor reconoció que ahora le daba mucha pena separarse de su hija por los rodajes: "Duele, pero se lleva bien. Mi hija tiene un padre que trabaja a veces fuera, tamabién una madre que también trabaja fuera a veces y está bien".

Al preguntarle qué le gustaría que fuera Amaia de mayor, Lorente lo tiene claro: "Que haga lo que le dé la gana. Que se forme, no que se forme para aprender, que también, sino que se forme para aprender a tener un vínculo estrecho con el trabajo y mucho respeto por ello", dijo el actor murciano en febrero de 2022.