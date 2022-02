Jaime Lorente, sobre su reciente paternidad: 'He encontrado el equilibrio y estoy en un buen momento'

El Palau de les Arts de Valencia se llenaba de focos y flashes para recibir a las estrellas del cine español en su gran noche, la de la 36ª edición de los Premios Goya. A diferencia del año pasado, la gala recuperaba su normalidad, aunque manteniendo siempre las medidas de seguridad que ha impuesto la Academia para evitar contagios. La alfombra roja del evento marcaba el inicio de una de las fiestas del Séptimo Arte más importantes del país. Todos los invitados y los candidatos a los premios posaban para los fotógrafos y periodistas que allí se congregaban. Entre ellos se encontraba uno de los indispensables de la escena cinematográfica española gracias a proyectos como La casa de papel, Jaime Lorente (30 años), que hablaba del trabajo, la conciliación familiar, el tiempo libre y su hija, que llegó al mundo el pasado mes de noviembre.

El protagonista de El Cid se mostraba "muy feliz" de que la gran noche del cine español se volviese a celebrar con su esplendor habitual: "Estoy muy feliz de reencontrarme con la gente, de que por fin podamos estar juntos. Va a ser una noche bonita", señalaba. El actor murciano, al igual que muchos de los que pasaron por la alfombra roja, también apostaba por un look negro total, de traje y camisa, para acudir a la gala, ya que era uno de los intérpretes que entregaba premio. Durante la conversación con los micrófonos de Gtres, Jaime Lorente aseguraba que había "encontrado un equilibrio, ya estoy un poco reconciliado con eso y estoy en un buen momento". Sobre todo después de haber hablado acerca de la salud mental hace menos de un mes en el programa de Salvados, confesando que había vivido una situación personal complicada: "Yo ahora mismo sigo teniendo ansiedad, sí, y sigo teniendo inseguridad sí, pero la llevo mejor".

"Me ha costado mucho llegar a ese equilibrio y no he llegado, ¿eh? Te lo digo ahora con 30 años, no he llegado", admitía entre risas, dejando entrever que aún le quedaba trabajo por hacer. "Hay que trabajar un poco en un mismo, aprenderse, reconciliarse con lo que uno es y estar tranquilo. Uno va evolucionando y va encontrando un poco de equilibrio para decir, 'no todo es el trabajo', pero cuesta también", explicaba. En cuanto a su éxito profesional, Jaime Lorente recalcaba que "la relación que tengo con mi trabajo no tiene nada que ver con el éxito en La casa de papel, sino con el compromiso con mi oficio. Eso es lo que me hace estar ahí". Además, desvelaba lo que más le gustaba de su trabajo y es que no se puede "separar de él", asintiendo al ser preguntado si le dedicaba mucho tiempo. Sobre sus próximos proyectos, el intérprete de Élite confesaba que va a empezar "en un par de meses a grabar una serie", de la cual no puede desvelar aún nada.

El pasado mes de noviembre, Jaime Lorente se convertía en papá de una niña junto a una compañera de la exitosa serie de Netflix, La casa de papel. Por este motivo era inevitable la pregunta de cómo concilia el trabajo con su familia: "Tu realidad es la tuya, no la puedes comparar con otra porque lo que tú vives es lo que tú tienes, así que con tiempo, organizando bien se puede". La hija del actor, Amaia, tiene tan solo tres meses y, Jaime como padre, también le da pena separarse de ella por los rodajes: "Duele, pero se lleva bien. Mi hija tiene un padre que trabaja a veces fuera, tamabién una madre que también trabaja fuera a veces y está bien". "Que haga lo que le dé la gana. Que se forme, no que se forme para aprender (que también), sino que se forme para aprender a tener un vínculo estrecho con el trabajo y mucho respeto por ello", respondía Jaime Lorente, dando un consejo a su pequeña respecto a si seguiría la misma senda que su padre.

