Mónica Pont asaltada a punta de pistola en su casa de México

Dos semanas después de que Miguel Bosé sufriera un robo en su casa del barrio mexicano Rancho de San Francisco a manos de diez encapuchados, la actriz Mónica Pont ha sido asaltada a punta de pistola en su residencia azteca donde la catalana lleva residiendo hace algo más de tres años. Pont, quien participa en numerosas series y telenovelas del país, se encontraba acompañada por su hijo, el piloto de F3 Javier Sagrera, de 19 años, cuando un hombre armado se introdujo en el ascensor de la vivienda y les exigió que le diesen los relojes, dos Rolex valorados en más de 20.000 euros cada uno.

- ¡Rugen los motores! El orgullo de Mónica Pont al ver a su hijo en acción sobre el asfalto

- Mónica Pont, tras el grave accidente en el que casi pierde la vida: 'Tuve una experiencia astral'

Al ver lo que estaba pasando, el portero de la finca intervino haciendo frente al ladrón, que disparó contra él dejándole gravemente herido y debatiéndose actualmente entre la vida y la muerte en la UCI, por lo que Mónica ha pedido públicamente que se "rece" por él. Después del disparo, el asaltante volvió a pedir los relojes, por lo que la actriz y su hijo no dudaron en dárselos.

Aún con el susto en el cuerpo e intentando asimilar todo lo sucedido, Mónica, quien regresaba de pasar unos inolvidables días de vacaciones en Cancún junto a su hijo, nacido del matrimonio de la actriz con el empresario Javier Sagrera, ha sacado fuerzas de flaqueza para advertir del peligro que existe en el aeropuerto azteca donde hay bandas de criminales observando los movimientos de los pasajeros.

"En el aeropuerto de México hay bandas que se dedican a fichar a las personas que van llegando y si los viajeros llevan algún tipo de joyas o artículos de valor, tratan de seguirles para asaltarlos. Aquí no importa la vida, no tiene valor, por lo que no van a dudar en matarte si hace falta para robarte. Hay que venir con una apariencia de perfil bajo para evitar estos reveses", explicaba a EdaTV la actriz, quien reside en el país desde el año 2020.

- Hablamos con Mónica Pont tras su aparición sorpresa en 'Luis Miguel, la serie': 'No sabía a qué comunicadora española iba a interpretar'

"Existe actualmente una banda en el aeropuerto de la CDMX que te sigue hasta tu casa y no tiene reparos en disparar para robarte lo que lleves encima. Gracias por vuestro apoyo y por favor si pueden recen por la vida de Manuel, mi portero, que en un acto de heroísmo se jugó la vida para intentar protegernos" añadía la artista en su perfil de Instagram con el fin de que su mensaje llegara al máximo de gente posible.

Ahora y tras este desagradable capítulo imposible de olvidar, Mónica se estaría planteando abandonar el país, a pesar de que aquí no le falta el trabajo como actriz. "Mi vida y la de los míos está por encima de todo", sentenciaba Mónica.