Las confesiones de Charlize Theron sobre el peso de la edad en el cine a sus 48 años

Sí, el tiempo pasa para todos y para las estrellas de Hollywood, también. A pesar de que muchas de ellas tratan de emprender una lucha encarnizada contra el paso de los años, otras van asimilando de la mejor manera posible las diferentes etapas de su vida. Este es el caso de la actriz Charlize Theron, quien a sus 48 años, ha negado rotundamente los rumores que sugerían que recientemente se había sometido a un lifting facial.

"Sólo estoy envejeciendo, esto es justo lo que pasa" ha señalado la sudafricana a la revista Allure. "Mi cara está cambiando y me encanta que mi cara esté cambiando y envejeciendo", continua la actriz.. Pero "la gente piensa que me hice un lifting". “Dicen: ‘¿Qué se hizo en la cara?’ y yo digo: "¡Capullo, simplemente estoy envejeciendo! Eso no significa que me haya hecho una cirugía plástica. Esto es simplemente lo que sucede" aclara Charlize.

La actriz, quien es madre de dos hijos adoptivos Jackson, de 10 años, y August, de 7, ha aprovechado estos comentarios para poner también de manifiesto las diferencias sociales entre hombres y mujeres a la hora de asimilar el envejecimiento y ofrecerles diferentes oportunidades laborales. “Los hombres envejecen como un buen vino y las mujeres como flores cortadas” declaraba la intérprete.

"Desprecio ese concepto y quiero luchar contra él. Además también creo que las mujeres quieren envejecer de una forma que les parezca adecuada", continuaba la ganadora de un Oscar por la película Monster,. "Creo que tenemos que ser un poco más empáticos con la forma en que todos atravesamos nuestro camino. Tener que ver mi cara en una valla publicitaria es bastante divertido ahora.” afirmaba Charlizc, quien hace tan solo unos meses estrenaba la última entrega de Fast & Furious, Fast X.

A pesar de su espectacular forma física y de su capacidad para interpretar cualquier papel de acción que caiga en sus manos, Charlize ha admitido que ahora le cuesta mucho más recuperarse de los rodajes. "A veces no me puedo sentar en el retrete", comentaba la actriz entre risas. "Esos son los momentos más reales” admite Charlize. "Lo que realmente me fastidia es que ahora hago películas de acción y, si me hago daño, tardo mucho más en curarme que cuando tenía 20 años", añade. "Más que mi cara, me gustaría tener mi cuerpo a los 25 años. Podía lanzarlo contra la pared y ni siquiera me dolía al día siguiente. Ahora, si no hago ejercicio durante tres días y no vuelvo al gimnasio, no puedo caminar".

Charlize, quien tras el rodaje de La vieja guardia de 2020 tuvo que ser operada tras romperse un dedo en una escena de acción y continuar con la fractura hasta que el final de la cinta con terrible consecuencias, también ha dejado claro que está rechazando cualquier personaje que la obligue a someterse a futuras transformaciones corporales extremas.

"Nunca jamás volveré a hacer una película y decir: 'Sí, engordé 18 kilos'. Nunca lo volveré a hacer porque después no te los puedes quitar", aclara la actriz. "Cuando tenía 27 años, hice 'Monster'. Perdí 10 kilos de la noche a la mañana. Me salté tres comidas y volví a mi peso normal".

Sin embargo, cuando intentó adelgazar y volver a su peso habitual después de terminar la comedia dramática Tully de 2018,donde daba vida a una mujer que recientemente había dado a luz descubrió que ya no era tan fácil deshacerse de los 18 kilos que había engordado, por lo que tuvo que acabar poniéndose en las manos de un médico que le dijo: "Tienes más de 40 años. Tranquilízate. Tu metabolismo ya no es lo que era"