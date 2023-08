Quién es quién en la familia de Enrique Morente, de su viuda a sus desconocidos nietos

La familia Morente es una de las sagas flamencas más importantes de nuestro país. El inolvidable cantaour Enrique Morente falleció el 13 de diciembre de 2010 a los 67 años, una semana después de ser operado de cáncer de esófago. Su muerte provocó una enorme tristeza en su mujer, Aurora Carbonell, y en sus tres hijos, Estrella, Soleá y Kiki. Pero también en su yerno, Javier Conde, y en sus dos nietos, Curro y Estrella.

Aurora Carbonell

Es la matriarca de la familia y según sus hijos es una mujer muy moderna. Aurora Carbonell también es una gran artista. Siempre ha pintado, pero tras quedarse viuda se volcó mucho más en esta pasión. Además de pintar, canta, compone y diseña ropa. Su historia de amor con Enrique Morente fue un auténtico escándalo, pues el artista no era gitano y ella sí. "Fuimos una de las primeras parejas que nos casamos, gitanos, payos... ya sabes lo que pasa. Mi familia era muy clásica y Enrique era una bellísima persona, pero claro, no era gitano", contó en el programa de Bertín Osborne. La pareja se conoció en Madrid, en el Café de Chinitas, porque Aurora bailaba y cantabta allí. Estuvieron saliendo un año a escondidas, hasta que una noche Morente le dijo que se fuera con él a Granada. Ella aceptó, pero el revuelo fue tan grande que acabaron volviendo a Madrid para casarse. La familia de Aurora al final cayó rendida ante Enrique y tuvieron un matrimonio muy feliz.

Estrella Morente

La cantante, de 43 años, está casada con Javier Conde desde hace 22 años y su boda fue todo un acontecimiento. "Más que eso, fue precioso. Adorable. Fue como un casamiento a la antigua. Todo se desarrolló como una boda del pasado, como cuando antes la gente salía a la calle para celebrar que unos parientes se habían casado", recordó Estrella en la revista ¡HOLA!. Después del 'sí, quiero', el matrimonio dio la bienvenida a sus dos hijos, Curro (2002) y Estrella (2005). "Ser madre nos convierte a las mujeres en seres menos egoístas", aseguró la artista.

Estrella es una persona muy familiar y adoraba a su abuela materna, Rosario, que falleció en 2022. Siempre que tenía ocasión, recordaba que su abuela era una de las mejores amigas de Lola Flores y que formó parte de la película Pasodoble, en la que conoció al actor Juan Diego, que acabó siendo el padrino de bautismo de la cantante.

Curro Conde Morente

A sus 21, el primogénito de Estrella Morente y Javier Conde guarda un gran parecido físico con su padre y ha heredado el talento familiar. Es percusionista y forma parte de la banda que acompaña a su madre en las actuaciones. Estrella no puede estar más orgullosa de su hijo y hace unos meses le dedico estas palabras. "Mi Curro eres especial… Estoy orgullosa del corazón tan bonito que tienes y te quiero como solo tu madre te puede querer. Nunca dejes de aprender, mi vida. Mira siempre a los grandes maestros que son los que te van a enseñar el camino. Sabes que doy mi vida por tus ojos color violeta", le dijo. Además, presumió de su espectacular belleza. "No es porque sea su madre, pero no se puede ser más guapo, su belleza no es normal. Tienes las facciones perfectas". Los padrinos de bautismo de Curro son Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Estrella Conde Morente

Al igual que su hermano Curro, Estrella ha crecido lejos del foco mediático. La joven, que cumplió 18 años el pasado 8 de marzo, posee una belleza espectacular. Sus ojos, su piel morena y su larga melena no dejan indiferente a nadie. Además, ha heredado la vena artística de su familia. Según ha contado su padre en La Razón, es "una bailarina brillante desde pequeña". El padrino de bautismo de Estrella es Miguel Báez 'El Litri'.

Soleá Morente

Es filóloga hispánica y reconoce que haber estudiado esta carrera le ha ayudado muchísimo a nivel artístico. "A la hora de componer, tengo todo el bagaje de haber leído muchos libros, de haber analizado muchos textos y de haber estudiado la palabra", dijo en una entrevista concedida a ¡HOLA!. Soleá recuerda que su padre le acompañaba a la facultad y que asistía con ella a las clases de Luis García Montero. "Él siempre fue un artista autodidacta, no pudo ir a la universidad por las circunstancias que le tocó vivir, pero se preocupó de cultivarse. Él lo llamaba curiosidad o intuición, y eso lo llevaba al conocimiento", manifestó en la revista. La cantante, de 38 años, "no apuntaba maneras de artista, iba a ser profesora", sin embargo, un día se subió a un escenario y ya nunca más se bajó. Soleá tiene muy presente a su padre y está muy unida a su madre y sus hermanos. "No puedo estar más agradecida a la vida por haberme dado una familia tan fantástica. Mi madre, mi hermana, mi hermano… todos son mágicos".

Kiki Morente

A sus 33, el hijo pequeño de Enrique Montere y Aurora Carbonell se dio a conocer por el gran público en 2021 por su relación con Sara Carbonero. Kiki tuvo una infancia muy feliz en Granada. Su padre le puso una guitarra en las manos desde pequeño y desde entonces no la ha soltado. Aprendió a tocar en el conservatorio y la primera vez que se subió a un escenario a cantar fue con 16 años. El primer disco lo sacó en 2006 y su madre cree que es el que más se parece físicamente y artísticamente a Morente. A Kiki le hubiera gustado ser torero, sin embargo, abandonó esta idea cuando tuvo un susto con una vaquilla en un tentadero con Enrique Ponce y su cuñado Javier. Ahora prefiere ver los toros desde la barrera. Kiki tenía solo 20 años cuando murió su padre y a día de hoy le echa muchísimo de menos. "No fue una muerte esperada, fue de golpe y porrazo", lamentó en el programa de Bertín Osborne.

