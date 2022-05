Fallece Rosario Muñoz, la abuela de Estrella, Soleá y Kiki Morente

Triste noticia para el clan de los Morente. Rosario Muñoz, la abuela de Estrella, Soleá y Kiki, ha fallecido este sábado 14 de mayo. Duro golpe para la saga de artistas, que está recibiendo las condolencias y los mensajes de cariño como el que ha escrito Lolita Flores: "Rosario, la amistad que os unía era de familia, y así me crié yo con tus hijos. Tus nietos son referencia de arte para los míos", comenzaba diciendo la madre de Elena Furiase. "Ya estás con tu adorado 'Montoyita'. A tus hijas, tus hijos va mi pésame desde el corazón. Pepito, Antonio mi Globo, mi Pelota, os quiero y me duele, porque con ella se va una parte de mi historia", continuaba la cantante al lamentar profundamente la pérdida.

"Mi madre te recibirá como siempre con los brazos abiertos", finalizaba, haciendo alusión a la gran Lola Flores. Acompañando al pésame de la artista se encontraba una imagen de 'La faraona', y Rosario Muñoz juntas. La familia del clan Morente confirmaba la noticia contestando al pésame de la cantante. Era una de las hijas de Enrique Morente, Soleá Morente, de 37 años, la que respondía con mucho cariño a Lolita con el siguiente mensaje: "Ay... Lolita de nuestra vida... os adoramos. Cuánto os quiere ella... os lleva en su corazón", escribía con pena la mediana de los tres hermanos, reafirmando el fallecimiento de su abuela Rosario Muñoz.

Aunque Lolita Flores no ha sido la única que ha querido mandar al clan Morente su más sentido pésame. Mariola Orellana, esposa de Antonio Carmona, ha mandado un mensaje lamentando con mucha tristeza el fallecimiento de Rosario Muñoz: "Algo se muere en el alma cuando se van las personas que llenan la vida de amor, sabiduría, arte, belleza, bondad, alegría...", comenzaba escribiendo con melancolía. Mariola Orellana ha querido resaltar que el vacío que deja Rosario Muñoz, no solo en la familia Morente, sino en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerla: "Hoy siento una pena grande por su familia, por todos los que la conocieron,la disfrutaron y la acompañaron. Porque Rosario, la abuela, deja un vacío insustituible, pero su fuerza y su amor es tan potente que tengo claro que aunque no esté físicamente, nunca dejará de hacerse sentir en cada sonido, en cada onda de su pelo...", explicaba con palabras el sentimiento que tenía por dentro la mujer de Antonio Carmona.

"Siento amor, dolor y gratitud por haberla conocido... Descanse en paz...", finalizaba su redacción Mariola Orellana, mandando a toda la familia Morente todo su cariño y "amor" por el fallecimiento de Rosario Muñoz. También el cantante Pitingo le ha querido dedicar unas palabras en su perfil público. "Que Dios te tenga en su gloria Mamá Rosario", decía con pena, dando el pésame a su tía Aurora Carbonell, Estrella Morente, Soleá Morente y Kiki Morente. "Os acompaño en el sentimiento y siempre la llevaré en el corazón, qué mujer tan buena y con tanto arte", terminaba su cariñoso mensaje. A estas letras de pésame le acompañaba una imagen en la que salía él con Rosario Muñoz, Aurora Carbonell y Soleá Morente.