Estrella Morente se recupera ya en casa tras su operación de urgencia

Estrella Morente, una de nuestras artistas referentes en lo que a flamenco se refiere, ha tenido que ser operada de urgencia por un problema vesicular. La intervención ha tenido lugar en el hospital San Francisco de Asís de Madrid y hoy miércoles ha recibido el alta hospitalaria. La artista confesaba que llevaba un tiempo "sufriendo fuertes dolores" y al trasladarse al centro médico donde la operaron de manera urgente de la vesícula: "Gracias a Dios ha salido todo muy bien a pesar del susto. Agradezco las atenciones de los médicos, personal sanitario, el cariño y trato recibido en el hospital", decía Estrella Morente en un breve comunicado.

El motivo por el que Estrella Morente ha tenido que ser operada de urgencia

Se recupera ya en su casa

Ha sido la propia cantante la que ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de sus redes sociales: "Afortunadamente ya en mi casa. Me gustaría agradecer tantas muestras de cariño y de apoyo como he recibido estos días… No tengo las palabras para ello, pero si tengo el corazón lleno de amor de mi familia, de mis amigos, del pueblo, del público de los medios de comunicación, de los compañeros…", ha dicho Estrella Morente. Y ha añadido, muy sincera que: "A veces se nos olvida lo vulnerables que somos. De todo se aprende y la lección en esta ocasión ha sido que la vida a veces te frena para que la contemples desde otro prisma y vuelvas con más ganas de valorarla, que buena esa expresión tan conocida de mi padre y qué verdad eso de que estamos vivos de milagro".

Tuvo que aplazar su concierto solidario

A raíz de este problema de salud, la cantante tuvo que cancelar el concierto que tenía previsto dar en la Fundación Caja Rural de Granada el pasado 16 de marzo. Estrella, de 43 años, explicó en a través de una carta publicada en su perfil público, que ya tenía nueva fecha para el recital, que tiene fines benéficos. “Pido disculpas y agradezco tanta fidelidad, un sueño tener el teatro en sold out (entradas agotadas) en mi tierra por una causa solidaria. He pedido a la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple la fecha que dispongan con más premura y se anuncia para el 11 de mayo”. Sin embargo, antes de esa cita, reaparecerá en los escenarios el 3 de mayo en el Auditorio de Cartuja Center de Sevilla.

Su familia, con ella

Estrella contará con los cuidados de su familia. La cantante lleva más de dos décadas con el torero Javier Conde, al que dio el ‘sí, quiero’ el 14 de diciembre de 2001 en la basílica Nuestra Señora de las Angustias de Granada. Un multitudinario enlace al que asistieron, entre otros, Pastora Soler, Óscar Higares, Julio Aparicio y Pepe de Lucía. El matrimonio ha dado la bienvenida a dos hijos, que parecen haber heredado el talento artístico de la saga de los Morente. Su primogénito es Curro (22), percusionista que acompaña a su madre en sus actuaciones y que guarda un evidente parecido físico con el diestro; y Estrella (19), que tal y como contó su padre, es ‘una bailarina brillante desde niña’.