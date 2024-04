Javier Conde y su hija Estrella, de 19 años, testigos del triunfo de Juan Ortega en La Maestranza

Javier Conde se cortó la coleta en 2020, pero sigue muy vinculado al mundo del toro y ha contagiado su pasión por este mundo a su hija Estrella, de 19 años. Este lunes, los dos acudieron a La Maestranza para ver torear a Morante de la Puebla, Daniel Luque y Juan Ortega, que cortó las dos orejas al último toro de Domingo Hernández.

En el tendido coincidieron con un gran número de rostros conocidos: el duque de Alba, Sergio Ramos, Juan del Val, María Ángeles Grajal y José Raul Gracia Hernández, el Tato, que acudió con su nueva pareja.

Estrella, al igual que su hermano Curro, ha crecido lejos del foco mediático. Apenas hay fotos de ella. Tan solo en momentos calve, como sus bautizos o comuniones, por eso han llamado la atención estas imágenes. La primogénita del diestro y la cantante Estrella Morente posee una belleza espectacular. Sus ojos, su piel morena y su larga melena no dejan indiferente a nadie. Además, ha heredado la vena artística de su familia, ya que es una bailarina brillante desde pequeña.

Además de la excelente relación que mantiene con sus padres, Estrella está muy unida a sus tíos maternos, Kiki y Soleá Morente. El guitarrista publicó hace unos meses unas fotos junto a ella y Soleá, al verles, se quedó sorprendida por la increíble belleza de ambos. "¡Madre mía! ¡Qué guapos! Os quiero infinito", comentó orgullosa.

Javier Conde y Estrella Morente se casaron hace 22 años en Granada y su boda fue todo un acontecimiento. Después del 'sí, quiero', vinieron los niños, Curro, en 2002 y Estrella, el 7 de marzo de 2005. "Los niños son lo mejor que nos puede pasar en la vida. Ser madre nos convierte a las mujeres en seres menos egoístas", declaró la artista en la revista ¡HOLA!.

Tal y como ha contado la cantante, su hijo Curro "es una persona muy especial, con un corazón muy bonito y unos ojos color violeta por los que daría su vida entera". "No es porque sea su madre, pero no se puede ser más guapo. Su belleza no es normal. Tiene las facciones perfectas", ha presumido. De su hija Estrella, ha dicho que es "una mujer dispuesta a llenar de luz y de amor todo lo que se encuentre en su camino".