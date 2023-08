Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera: estas son las pistas que han dado sobre su posible ruptura

O mucho cambia la cosa o el verano de 2023 pasará a la historia por ser uno de los peores para el amor aunque nosotros nos resistimos a que sea así. Tras la rupturas de Rosalía y Rauw Alejandro, Malú y Albert Rivera, Alejandro Sanz y Rachel Valdez, Ricky Martin y Jwan Yosef, Sofía Vergara y Joe Manganiello o Britney Spears y Sam Asghari, ahora quienes parecen haber decidido poner el punto y final a relación son la actriz la actriz mexicana Esmeralda Pimentel, de 33 años, y el actor malagueño Jesús Mosquera, de 30.

Juntos desde hace algo más de un año- celebraron su primer aniversario el pasado 4 de junio- la pareja ha dejado de seguirse en las redes sociales y además ambos han borrado todas las imágenes que tenían juntos, que aunque no eran muchas, eran muy significativas y daban buena cuenta de lo enamorados que estaban.

Fue con motivo de su ya mencionado aniversario cuando la protagonista de Montecristo abría su álbum más personal y compartía con sus seguidores una serie de fotografías junto al protaginosta de Toy Boy como nunca los habíamos visto. Junto a ellas este revelador mensaje: "Un año y contando Jesús Mosquera". A lo que el actor contestaba diciendo: "Te amo cielo".

Sin embargo ahora, todo parece haber acabado entre ellos y sin habernos podido brindar un posado en la alfombra roja, ya que aunque ambos no han tenido ningún problema en lanzarse piropos ante las cámaras, si lo han tenido en fotografiarse juntos públicamente.

De hecho fue ante los micrófonos de ¡HOLA! y durante la última edición de los premios Platino, celebrados el pasado mes de abril, donde la actriz declaraba: "Creo que lo que se ve, no se oculta porque para qué. Hay que presumir del amor en momentos de tanta violencia". Jesús, por su parte, no dudaba en deshacerse en halagos hacía la mexicana, quien había llegado para revolucionar su vida. "¿Qué te voy a decir? Es una persona increíble, como actriz sobran palabras. Como persona, es un amor de persona" declaraba el actor. "A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí que es verdad que me siento muy cómodo, muy a gusto y bueno igual que comparto ciertas cosas por qué no mi parte más íntima también".