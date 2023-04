La actriz mexicana Esmeralda Pimentel, enamorada de Jesús Mosquera ('Toy Boy')

Esmeralda Pimentel se ha convertido en la actriz mexicana del momento. Tras protagonizar la película En otro lugar con Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol y presentar la última edición de los Premios Forqué junto a Adrián Lastra, Esmeralda está avanzando con paso firme en su carrera en nuestro país y este fin de semana la veremos desfilando por la alfombra roja de los Premios Platino. La bella mexicana se instaló en Madrid el año pasado y no puede estar más feliz, ya que está viviendo una etapa muy bonita tanto a nivel profesional como personal.

Esmeralda se encuentra en plena promoción de la serie Montecristo, donde comparte pantalla con el popular actor actor y cubano William Levy. Para ella ha sido un proyecto muy importante y no deja de darle alegrías. De hecho, esta semana tuvo lugar el gran estreno de la serie en Madrid, donde la actriz estuvo acompañada de su pareja.

Se trata del actor y exfutbolista español Jesús Mosquera, al que conocerás por su papel en la serie Toy Boy. "Elige a quien celebre cada paso de tu camino. En las buenas, la regulares, las peores ¡y las mágicas! Te adoro @jesusmosquera__", fue el romántico mensaje que le dedicó en sus redes sociales para agradecerle su apoyo incondicional.

Jesús no quiso perderse este día tan importante en la carrera de Esmeralda, aunque prefirieron no posar juntos ante los fotógrafos. Los actores no se esconden y se han mostrado muy cómplices y cariñosos en el mundo virutal, sin embargo, parece que por el momento quieren mantenerse alejados de los focos.

El protagonista de Toy Boy se mostró muy orgulloso de su chica, que acaparó todos los flashes con su espectacular vestido negro de lentejuelas y lazo XXL del diseñador mexicano Alfredo Martínez. Esmeralda causó sensación a su llegada al cine Capitol de la Gran Vía en Madrid, donde lució su imagen más sugerente y elegante.

La intérprete mexicana, de 33 años, está feliz en nuestro país y no es para menos. "España es un país al que le tengo mucho agradecimiento y mucho amor, dijo a ¡HOLA! el año pasado. La vida le sonríe en todos los sentidos y su corazón late con fuerza gracias a Jesús, que le ha devuelto la ilusión en el amor.

Esta semana volvieron a reencontrarse en Madrid y las redes sociales fueron testigo de los mensajes tan bonitos que se dedicaron. "Te extraño cuchibiri", le dijo el actor, a lo que Esmeralda respondió: "¡Y yo a ti, amor! Contando las horas para abrazarte". En estos días que han estado separados, la actriz de Montecristo también compartió un vídeo en el que salían besándose: "Piquito de oro", escribió.

Esta semana también hemos visto a Esmeralda apoyando a su chico en el partido solidario que se celebra como antesala de la X edición de los Premios Platino, que se celebrará este sábado en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid. El actor recordó su pasado como futbolista en el 'Encuentro de las estrellas', donde jugó con Fernando Morientes, Aitor Ocio, Jesús Castro, Orson Salazar, Miguel Torres... además de Miguel Ángel Muñoz, que saludó cariñosamente a la que fuera su compañera de rodaje en la película En otro lugar.

Esmeralda y Jesús hicieron 'oficial' su relación en las redes sociales el pasado 25 de febrero, cuando la bella mexicana felicitó a su novio por su cumpleaños: "¡Felices 30’s mi amor!". Desde entonces, han celebrado su amor con diferentes fotos y mensajes que demuestran el gran momento que están viviendo.

Hace unos meses, Esmeralda abrió su corazón para asegurar que: "Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja... La verdad es que nunca he buscado el amor. Este llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo", dijo durante una entrevista concedida a TVyNovelas. Respecto a las cualidades que debía tener el hombre que la conquistara, la actriz confesó: "Yo me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír".