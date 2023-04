Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera hablan por primera vez de su relación y se dedican bonitas palabras

Loading the player...

Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera han desfilado este sábado 22 de abril por la alfombra roja de los Premios Platino. La actriz mexicana está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. Tras estrenar recientemente 'Montecristo' junto a William Levy, una de las series más esperadas del año, está avanzando con paso firme en su carrera en nuestro país. Esmeralda y Jesús ya no esconden su amor y a través de sus perfiles públicos, comparten sus mejores momentos. A pesar de que no han posado juntos ante las cámaras en el photocall de IFEMA, sí que se han parado a contestar a las preguntas de la prensa. Ante los micrófonos de ¡HOLA!, la pareja de actores se ha deshecho en halagos y ambos han mostrado su lado más romántico. Dale al play y no te lo pierdas sus declaraciones.

