¡Como nunca les habíamos visto! Las fotos más románticas de Esmeralda Pimentel y Jesús Mosquera

Los rumores sobre una posible relación entre la actriz mexicana Esmeralda Pimentel y el actor malagueño Jesús Mosquera surgieron a finales del año pasado, lo que no sabíamos, por aquel entonces, es que la pareja llevaba seis meses de intenso noviazgo. Ha sido ahora con motivo de su primer aniversario juntos cuando estos dos tortolitos han revelado que comenzaron a salir el 4 de junio de 2022 y que su historia lejos de llegar a su fin está atravesando uno de sus mejores momentos.

- Todo sobre Esmeralda Pimentel, la actriz mexicana que está de moda

- El renacer de Esmeralda Pimentel: hablamos con la actriz mexicana de las decisiones que han cambiado su vida

La protagonista de la serie Montecristo ha compartido con sus seguidores una serie de fotografías con su chico como nunca los habíamos visto, y junto a ellas este revelador mensaje: "Un año y contando Jesús Mosquera". A lo que el actor contestaba diciendo: "Te amo cielo".

Y es que, aunque la pareja de actores se había intercambiado en varias ocasiones numerosas muestras de cariño y mensajes de admiración, ambos continúan aun resistiéndose a posar juntos sobre la alfombra roja.

"Elige a quien celebre cada paso de tu camino. En las buenas, la regulares, las peores ¡y las mágicas! Te adoro @jesusmosquera__”, escribía la actriz mexicana tras el estreno de la serie Montecristo dando así las gracias a su chico por su apoyo incondicional. "Te extraño cuchibiri", le respondía el actor, a lo que Esmeralda respondió: "¡Y yo a ti, amor! Contando las horas para abrazarte".

Toda una declaración de intenciones a la que unos días después siguió un intercambio de piropos de los que fueron testigos los micrófonos de ¡HOLA! cuando ambos acudieron juntos, pero no revueltos, a la ceremonia de entrega de los premios Platino. "Creo que lo que se ve, no se oculta porque para qué. Hay que presumir del amor en momentos de tanta violencia" declaraba la actriz cuando fue preguntada por su chico. Jesús, por su parte, no dudaba en deshacerse en halagos hacía la mexicana, quien, sin duda, le ha cambiado la vida. "¿Qué te voy a decir? Es una persona increíble, como actriz sobran palabras. Como persona, es un amor de persona" declaraba el actor. "A mí no me gusta hablar de mi vida privada, pero sí que es verdad que me siento muy cómodo, muy a gusto y bueno igual que comparto ciertas cosas por qué no mi parte más intima también".

Mosquera, quien antes de dedicarse al mundo de la interpretación jugó al futbol de manera profesional en equipos como el Athletic de Bilbao y el Málaga, y Esmeralda, quien poco antes de conocer al malagueño mantenía una relación sentimental con el también actor Osvaldo Benavides, se conocieron en España mientras ella grababa la serie Montecristo y su flechazo fue tal que desde aquel momento no pudieron separarse.

De hecho, en estos momentos Esmeralda ha establecido su residencia en nuestro país, no solo porque aquí se encuentra su chico, sino también por motivos laborales ya que, tras ver despegar su carrera en México, la actriz ha empezado a hacerse un merecido hueco en España rodando la película En otro lugar junto a Miguel Ángel Muñoz y Pablo Puyol e incluso presentando la última edición de los Premios Forqué junto a Adrián Lastra.