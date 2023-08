Las jugadoras de La Roja celebran la Copa del Mundo en Ibiza, donde 'todo empezó' Las deportistas, aunque no al completo, han viajado a la isla pitiusa, donde han desatado la locura

Primero fue Australia, después Madrid y ahora Ibiza. La Selección española de fútbol femenino continúa celebrando que han ganado por primera vez la Copa del Mundo, una hazaña histórica que es mucho más que un logro deportivo. Este martes, tras ser recibidas en La Moncloa por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, algunas jugadoras han volado hasta la isla pitiusa. Se trata además de un rincón en el que guardan grandes recuerdos ya que el lugar en el que se concentraron en Semana Santa, cuando ganar el oro era solo un sueño. Ahora han pisado territorio balear con la ansiada estrella y los ciudadanos rendidos ante su talento, su fortaleza y su buen ejemplo.

A primera hora de la tarde, y cumpliendo con la promesa de volver a la isla en la que todo empezó, las heroínas de La Roja han hecho una ruta en un autobús descapotable, similar al que usaron hace 24 horas al llegar a Madrid, donde levantaron la copa antes más de 20.000 personas llegadas de todas partes del mundo. Nuevamente el público se ha volcado en ellas y ni siquiera las altas temperaturas los han frenado, todos se han volcado en esta visita con la que se ha desatado la locura. Entre pancartas, vítores, aplausos y gritos de admiración, las deportistas han recorrido la distancia que separa Can Misses y el Consejo insular de Ibiza, donde han llegado sobre las 18:00h.

En el edificio, situado en el número 49 de la Avenida de España, han firmado numerosos autógrafos y se han hecho selfies. Han sido recibidas por autoridades y en los jardines que hay en el interior han sido homenajeadas. Las integrantes de la Selección han recibido detalles como productos cosméticos, piezas de artesanía local y figuras de la diosa Tanit, de la que la mitología dice que tenía un carácter guerrero casi inédito en la época, un rasgo que sin duda poseen nuestras jugadoras.

En este acto ha tomado la palabra Jenni Hermoso, quien ha explicado que no han viajado las 23 jugadoras porque no han aguantado y solo han podido llegar "las supervivientes", mientras que el resto está en Mallorca ya descansando tras un mes de esfuerzos físicos y psicológicos. "La energía que transmite esta isla nos ha traído mucha suerte y os hemos traído esta Copa. Me alegro muchísimo de que acompañéis a las niñas y niños porque esto es fruto de muchos años y que puedan darse cuenta de que tienen un futuro muy bonito. Estamos súper orgullosas de abrir caminos, que sientan que algún día pueden ser deportistas profesionales y muchas gracias a todas por abrirnos las puertas", ha explicado, según recoge El diario de Mallorca.

Cata Coll, que es de Mallorca, ha explicado que todas las integrantes de La Roja sienten Ibiza como algo especial porque "aquí comenzó todo, nos unió y hemos vuelto para celebrarlo". También Salma Paralluelo ha tomado la palabra para agradecer el inmenso cariño que están recibiendo y ha explicado que están disfrutando al máximo aunque también muy cansadas. Cabe recordar que han pasado más de 48 horas desde que levantaron la Copa, ante la presencia de la reina Letizia y la infanta Sofía, y desde entonces no han dejado de encadenar celebraciones.