Despixelamos a Carlota, la hija mayor de Melendi que acaba de cumplir los 18 y es toda una belleza

Es hija de un reconocido artista aunque de momento se desconoce si también quiere hacer carrera el mundo de la música, pero lo que no cabe duda es la deslumbrante belleza que atesora Carlota Melendi en su recién estrenada mayoría de edad. La primogénita del cantante asturiano cumplía los 18 años este viernes, una fecha muy especial donde la joven ha recibido numerosas felicitaciones y hay una que -como es lógico- destacaba por encima del resto.

"Quizás ella no lo sepa... Hoy es un día increíble para mí", comenzaba diciendo en su perfil público el intérprete de Caminando por la vida y La promesa. "Hace dieciocho años vino a salvarme de mí mismo", prosigue en esta emotiva carta donde confiesa lo que supuso entonces el nacimiento de su niña. "No fue de la noche a la mañana. Como todo cambio profundo, trajo consigo dolor pues enfrentar esa parte de uno mismo a la que no quieres dar luz no es fácil", reconoce el cantante con el corazón en la mano al recordar aquella etapa.

"Me sostuvo en momentos difíciles y estuvo conmigo en los más felices", añade el cantante de 44 años, que se convirtió en padre de Carlota cuando tenía 26. "Es una mujer buena, inteligente y comprometida que se ha hecho a sí misma y me hace sentir muy orgulloso en lo que se ha convertido", expresa Melendi a la hora de definir y elogiar a su descendiente. "Enfrenta sus miedos y los mira a la cara aunque aún no los reconozca del todo. Ojalá con tu edad yo hubiera sido tan valiente", le dice para alabar sus cualidades.

Para terminar, el artista rescata un fragmento del tema llamado Carlota que le dedicó a ella en 2005: "Porque eres tú la melodía en mis canciones, porque eres tú la que da luz a los rincones más oscuros de mi alma", parafrasea. Finaliza el 'coach' de La Voz Kids con un "¡Te quiero con todo mi corazón, hija! ¡Feliz vida que recién empieza!" a la vez que abría el álbum familiar con imágenes de la homenajeada en distintas etapas, desde su más tierna infancia hasta la actualidad.

Una preciosa carta repleta de cariño que al instante contaba con la respuesta de otras estrellas de la música en nuestro país, caso de Alejandro Sanz e India Martínez, quienes han querido mandar también sus felicitaciones a la joven. Una familia, la de Melendi, que no para de crecer después de que el pasado mayo él mismo anunciara que pronto se convertirá en padre por quinta vez. La pequeña que está en camino es fruto de su matrimonio con la actriz japonesa-argentina Julia Nakamatsu, con quien se casó en septiembre de 2019 y ya tiene dos niñas: Lola (6) y Abril (4).

Anteriores a ellas, el cantante tuvo más herederos nacidos de dos relaciones anteriores: nuestra protagonista, Carlota (18), que llegó al mundo por el noviazgo de Melendi con Miriam Martínez de la Vega; mientras que siete años más tarde el artista dio la bienvenida a Marco (11), cuya madre es la cantante sevillana Dámaris Abad, conocida en el mundo del espectáculo como 'Dama'.

