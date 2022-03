Melendi sorprende con un 'regalo' a una de las concursantes de 'La Voz Kids'

La primera semifinal de La Voz Kids no defraudó, siendo una noche emocionante no solo para los participantes, sino también para los coaches que ya van eligiendo a sus últimos finalistas antes de dar a conocer al ganador de esta cuarta edición del talent musical. Melendi fue el artífice de esta conmovedora velada en la que tuvo el corazón dividido entre su equipo y el de Rosario Flores. Sofía Esteban fue su primera elección, con una voz arrolladora y mucha personalidad; la joven saltó de alegría al verse ya en el duelo final. Su segunda opción, Paola Casas, fue uno de los descartes del equipo de la hija pequeña de Lola Flores, que no se fue con las manos vacías. Esta cantante gaditana de quince años recibió una de las sorpresas de la noche.

Melendi no se pudo resistir y, tras escuchar su interpretación, llegó la propuesta que todo principiante quiere escuchar. El asturiano no dudó en proponerle una colaboración, aunque aún está por decidir si en este último disco con una versión especial, o ya para su próximo trabajo musical. Un momento de lo más emocionante para todos, que puso el tono agridulce a la despedida de Paola, que ha visto cumplido su sueño por partida doble: entrar en La Voz Kids y salir con un trabajo junto a uno de los artistas más queridos del panorama nacional.

Todo ocurrió cuando, al verse fuera del programa, la gaditana quiso despedirse de los cuatro coaches agradeciéndoles su entrega con todos los participantes del concurso. "Como dice la canción de Melendi: 'donde estéis ustedes está mi hogar y la luz de vuestra mirada es mi código postal'", una frase que tocó el corazón de su intérprete que no pudo resistirse y corrió a abrazar a la cantante, que estaba muy emocionada. Tras este gesto de cariño, su propuesta no tardó en llegar: "Me encanta su voz, y como yo siempre necesito ese apoyo y esas armonizaciones en algunas de mis canciones porque mi voz dulce y aterciopelada a veces no llega a ciertos lugares, pues quiero que ella cante conmigo una canción".

Desde que escuchó su voz en las audiciones a ciegas, el coach quedó prendado de esta artista en ciernes que finalmente dio en el equipo de la cantante de Mi gato. Todo porque su compañero ya había completado su listado de pupilos. Aún así, y tras la petición de la de Cádiz, su ídolo dijo "sí" y terminaron cantando juntos una estrofa de uno de sus grandes éxitos. "Soy una de tus 'guerreras'", le espetó en ese momento Paola. Las 'guerreras' es como se autodenominan las miles de fans de Melendi. Un apodo que surgió en los comienzos de su carrera musical cuando sus temas no llegaban a escucharse en las radio fórmulas, y fueron ellas, quienes con su campaña, ayudaron a dar difusión al estilo del cantante, hasta que sus canciones se emitieron en las principales emisoras del país.

